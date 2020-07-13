中关村在线消息：北京时间7月13日消息，近日韩国产业技术试验院（KTL）网站上出现了三款全新的iPhone电池，这些电池已经通过了韩国产业技术试验院的安全认证。不过令人遗憾的是，这三款电池的容量都并不高。



三款iPhone电池通过认证 最低2227mAh

根据韩国产业技术试验院认证信息显示，iPhone三款电池分别为 A2471：2227mAh；A2431：2775mAh；A2466：3687mAh。显然，低配版iPhone电池容量只有2227mAh，是不太够看的。不过，目前我们尚不清楚这些电池将会用在什么机型身上。

此前，知名爆料人@MauriQHD在推特表示，苹果除了iPhone12系列之外，还将推出一款廉价机型，售价在200到300美元之间。这款新机将在iPhone SE的性能上进行一定的缩水。

今年，苹果已经推出了一款售价为399美元的iPhone SE，这款手机相比iPhone 11性能上并没有特别大的折扣，但做到了将价格降到了近年来最低发售价。不过，苹果希望能够进一步的降低iPhone新机的价格。

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