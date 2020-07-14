谷歌用来杀死安卓的Fuchsia OS现在咋样了

安卓是谷歌操作系统的大儿子，由于各种原因，5年前谷歌老父想用Fuchsia OS取代安卓，而如今大哥Android 11和邻家iOS 14都已亮相，Fuchsia够否成功“弑兄登基”，今天就来聊聊这事儿。







01 Fuchsia OS的缘起

Fuchsia OS最早被发现是在2016年8月，有媒体在GitHub上发现了谷歌这款新操作系统的源码，次年相关开发人员暗示该系统被谷歌赋予了取代Android的使命。2018年12月，Fuchsia OS的应用开发工具Flutter 1.0 正式发布。经过几年的开发，Fuchsia OS在去年6月正式上线开发者网站Fuchsia.dev。今年2月，Fuchsia OS的开发接近尾声，进入开发者测试阶段，这也是距离现在最新的消息。

02 谷歌大儿子是生态有困境

如果有了一个儿子还要生个儿子，有很多原因，其中一个原因是大儿子可能有些地方先天不足。谷歌这样做的原因是不能低估的是谷歌有困境，其才有决心这样做，为什么谷歌亟需这么一款系统来取代已经外人看来如此成功的Android生态。主要原因来自两个方面的困境：

03 底层先天不足

一是Android系统自身的问题。Android是基于Linux内核开发的系统，但谷歌专门开发了一个HAL中间层来将应用程序、驱动与底层Linux分隔开，从而规避开源问题，也就是说Android的应用程序是以虚拟机的形式运行的，导致效率低下。Android还是宏内核，核心代码以特权模式运行在一块核心内存空间中，这也让Android的系统程序高概率卡顿和崩溃。这些都是系统底层的问题，不断地打补丁只能缓解问题，却没办法从根本上解决问题，所以我们现在已经能到16GB内存的手机了。



04 生态已游离谷歌掌控

二是Android生态已经脱离谷歌掌控。Android是个开源系统，这意味着各家厂商都可以在Android的基础上机型“魔改”，且不用遵照谷歌的意图使用。现在的实际情况已经很明显，Android的系统碎片化问题严重，谷歌对当前的生态已经失去的控制权，这套生态与其似乎除了日常必需要用的谷歌服务框架（GSF）外，几乎已经没有关系了。



05 商业模式半败

可以说，Android生态是成功的，但谷歌的商业模式无疑是半败的，谷歌建立起了这套占据全球移动市场份额超过80%的生态，自己却没有从中赚到什么钱，这简直是匪夷所思，商业公司可不是当活菩萨的。营收结构单一的问题始终让谷歌如鲠在喉，其绝大多数收入仍然来自搜索业务，Android为其带来的收益除了GSF的搜索推广外，就是Google Play商店的30%分成了，况且这还直接损失掉了中国这个40%份额的市场。



06 Fuchsia OS的意义

说完Android的问题，下面就该谈谈Fuchsia OS的好了，谷歌对它可是倾注了大量的心血。Fuchsia OS是基于Zircon内核开发，该内核是谷歌自家研发的，虽然也是开源系统，但不存在开源污染问题，应用程序终于可以摆脱虚拟机运行了，运行效率大幅提升，对硬件的要求大大降低。



同时，谷歌对Fuchsia OS有完全的控制权，它是一个相对封闭的系统，从根本上解决了碎片化的问题。更重要的是，谷歌终于能够站在这个生态的中心位置了，变现的能力也必然得到提升，这是谷歌梦寐以求的“苹果级待遇”。



07 指望微内核圈地物联网

面对于未来庞大的嵌入式物联网世界，谷歌绝不放弃，必须从现在跑马圈地，Zircon还是一个微内核，具有灵活性，能够运行在移动、桌面、嵌入式设备如智能穿戴、智能家居、车载娱乐等各类现代化智能产品中，它的为以后的智能生态提前铺好了路。



08 对用户节省资源

总的来说，Fuchsia OS对于谷歌意义重大，对于用户也是好处多多。比如由于运行效率的提高，达到现有的手机性能就不需要现在这么高的硬件配置了，更省钱了，或是用现在的高配置能获得比现在更好的体验，而且消费者也不用再担心手机厂商不为老用户提供系统升级了。



09 OEM厂商给Fuchsia OS设阻力

既然谷歌和消费者都乐于看到Fuchsia OS生态的建立，那么它到底能够顺利取代Android推广开来吗？难。为什么会这么悲观， 首先，谷歌最不乐意看到的Android失控，恰恰是手机厂商最乐意看到的，谁会喜欢时时处处被人管着呢？Fuchsia OS必然带来的结果是谷歌对厂商在系统层面的干涉加深，这绝对手机厂商不太能够接受的。除非这后面能够带来肉眼可见的好处，否则想要厂商放弃自由的Android，基本是说不通的。



11 关键零部件商设阻力

其次是来自高通、三星等处理器、内存供应商方面的阻力，如今设备硬件的性能迭代节奏是在现有Android既有背景下在推进的，一旦Fuchsia OS推广开，这个节奏必然就会被打乱。比如今年的手机RAM普遍提升到了12GB，这样的性能在Android设备上是可以预期的，但如果Fuchsia OS一旦普及，同样的效果可能6GB就足够了，这对供应商来说是绝对不能接受的，相当于是在开倒车。



12 手机开放生态圈有阻力

最后是整个生态市场的惯性阻力。不知道大家还记不记得在2013~2016年这段时间，几乎有点实力的手机厂商，在用着Android之余也都在试图开发自家的系统，以期有一天能够取代它，但结果都以失败告终，甚至强如微软也不得不放弃Windows Phone。可以想见，一个新的系统生态要获得市场的认可有多大的难度。



现在的Android生态各方进入了一个比较默契的状态，那就是大家都用Android，谁也别提取代它，但如果这个平衡的局面被打破，Android这个“周天子”没了，那么很有可能会再次迎来群雄争霸的战国时代，各路自研系统出现打个头破血流。Fuchsia OS现在最有可能成为这根导火索。



13 阻力就是鸿蒙OS的机会

说到这里就不得不提华为的鸿蒙OS了，Fuchsia OS推出的最大受益者可能就是鸿蒙OS了。鸿蒙OS是华为替代Android系统的方案，目前最大的阻碍自然也是强大的Android市占率，如果谷歌自己用Fuchsia OS冲破了Android的封锁，那鸿蒙OS的机会自然就来了。



对于国内厂商来说，既然老大和老二打起来了，必须要在Fuchsia OS和鸿蒙OS之间选择，会不会有渔翁得利的结果？ 作为全球最大的智能手机市场，中国几乎占到了全球的三分之一，其中5G手机的销量更是占到46%，因此在中国市场提供给消费者的到底是Fuchsia OS，还是鸿蒙OS，对每个进入中国市场的手机厂商来说应该因生态的建立是个不容易做的选择题，除非鸿蒙独立于华为。



14 结束语

苹果高兴了，稳定了8年的手机产业开放生态圈要变天了。

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