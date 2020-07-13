中关村在线消息：今日外媒VideoCardz透露了AMD线程撕裂者PRO系列的全部型号、规格，比现有的线程撕裂者系列高出不少。











AMD线程撕裂者PRO全部型号和规格亮相

AMD线程撕裂者主要面向发烧游戏玩家、游戏直播、视频编辑等，提供24核心、32核心、64核心三种配置，内存支持四通道DDR4-3200，支持ECC错误校验，但仅限桌面级的UDIMM规格，最大容量256GB，同时支持最多64条PCIe 4.0总线。



AMD线程撕裂者PRO系列在针对专业工作室、设计师、工程师、数据科学家等更专业人群，提供12/16/32/64核心四种配置反而没有24核心，内存开放到完整的八通道DDR4-3200，而且通吃UDIMM、RDIMM、LPDIMM、3DS RDIMM等各种规格，最大容量2TB，PCIe 4.0总线也开放到完整的128条，热设计功耗仍然维持全系280W。

既然是PRO的规格，也会支持额外的AMD PRO技术，涉及安全、管理、商用等多方面。

AMD线程撕裂者PRO系列共有四款型号：

线程撕裂者PRO 3995WX：

64核心128线程，主频2.7-4.2GHz，二级缓存32MB，三级缓存256MB。相比3990X低了200/100MHz。

线程撕裂者PRO 3975WX：

32核心64线程，主频3.5-4.2GHz，二级缓存16MB，三级缓存128MB。相比3970X低了200/300MHz。

线程撕裂者PRO 3955WX：

16核心32线程，主频3.9-4.3GHz，二级缓存8MB，三级缓存64MB。

线程撕裂者PRO 3945WX：

12核心24线程，主频4.0-4.3GHz，二级缓存6MB，三级缓存64MB。

主流的线程撕裂者已经有12核心、16核心，但在内存、PCIe支持上显然不如线程撕裂者，对于专业人士来说线程撕裂者PRO系列显然更加强大。

AMD线程撕裂者PRO系列将在14日公布，目前价格尚不清楚，请感兴趣的朋友继续关注我们的相关报道。【7482119】

（文中图片来自互联网）

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