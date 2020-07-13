中关村在线消息：近日据外媒博板堂从NVIDIA内部获得的最新消息，NVIDIA RTX 20系列的部分型号已经进步停产退市阶段，下一个季度内就是要消化库存。



NVIDIA RTX 20全系停产 预计离涨价不远了

具体分析，RTX 2070、RTX 2070 Super、RTX 2080 Super、RTX 2080 Ti都已经全部停产，涉及TU106、TU104、TU102三个核心，现有库存芯片消化完了就彻底没有了，特别是高端的RTX 2080 Super、RTX 2080 Ti，由于台积电产能有限，后续受影响最为严重。

关于RTX 2080，会被RTX 2080 Super取代，后续就再难见到了，主流的RTX 2060 Super、RTX 2060肯定还会多在市一段时间，毕竟下一代主流卡还得再等等，但眼下情况也不容乐观，RTX 2060由于核心更换的缘故，现在就已经供应紧张和涨价了。

GTX 16系列倒是不用担心，GTX 17系列离上市还早，至于RTX 3080何时发布，有一个说法是9月17日，而且可能和RTX 3080一同发布，但目前还不确定。

显卡涨价这个事儿最近有不少讨论，尤其是NVIDIA显卡，还曝料称NVIDIA在月初已经建议尝试适当涨价，以弥补618特价亏空，目前挖矿需求抬升，芯片供应紧张，尤其是高端芯片产能严重不足，甚至不排除出现空档期，后续能否补上也难说。【7482117】

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