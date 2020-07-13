三星Galaxy S21硬件细节泄露 价格会更低

中关村在线消息：近日据消息人士爆料，三星新旗舰系列的内部代号为 "Galaxy U"，知情人士称，三星或将以更低的价格向购买者推出该系列产品。



三星Galaxy S21内部代号和硬件细节泄露

但是，三星可能会在Galaxy S21配置上做出一些降低，基本款可能采用FHD+屏幕，刷新率只有60Hz。

与Galaxy S20系列的基础机型相比，这会是一个大的降级，但好处是购买者将以更低的零售价格获得最新的机型。

该消息人士还称，如果购买者想在2021年上半年体验到三星最好的产品，那么他们最好选择Galaxy S21 Ultra。

据传，三星降低Galaxy S21家族价格的一个方法就是远离骁龙875，转而采用只搭载Exynos的配置。

之前有报道称，三星可能会坚持使用骁龙865而不是骁龙875，因为据传高通即将推出的芯片方案比前代贵了很多，而Galaxy Note 20系列全球版机型近期被曝光称将坚持使用Exynos 990。

之前有传言称1.5亿像素的摄像头传感器将为换装后的Galaxy S21的标准配备，但现在预测这颗摄像头应该配备在Galaxy S21 Ultra。

三星在2020年并没有获得预计的旗舰智能手机销量，这可以“归功”于Galaxy S20、Galaxy S20 Plus和Galaxy S20 Ultra的疯狂高价。

如果Galaxy S21到货时的配置不如Galaxy S20吸引人，但是价格更便宜，那么购买者会怎么选择呢？【7482105】

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