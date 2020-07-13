中关村在线消息：近日据悉，《CS:GO》全新的防外挂系统"信任模式Trust mode"，现已于游戏中正式上线并为默认开启设定，该新系统将会大幅限制第三方应用软件，从而最大限度杜绝作弊。



《CS：GO》新反外挂“信任模式”已经部署到游戏中生效

限制第三方软件的用意当然是为了阻挡惹人厌的外挂，杜绝游戏中的作弊玩家，但这项系统也阻挡许多正常玩家会使用的其他程式，例如实况主经常使用的OBS捕捉软件，这项副作用恐怕会造成不少玩家的困扰。

据Valve官方对于“信任模式”的问答文章，显然官方清楚玩家会遇到上述的问题，但他们并没有做出改变的打算。

假如玩家想要使用的OBS捕捉程式或其他第三方程式，必须前往《CS:GO》的启动选项，输入“-untrusted”来启动非信任模式。

但是Valve 表示，如果玩家以非信任模式开启游戏的话，玩家在游戏中的“潜在信任值”可能会受到影响，且很可能会在游戏中发生突然断线的情况，断线后要回归该场游戏就必须启动“信任模式”。

“信任模式”的推出代表官方有在想办法解决外挂问题，但如何保持杜绝外挂以及第三方程式限制间的平衡，成为一个难以取舍的问题。【7482099】

（文中图片来自互联网）

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