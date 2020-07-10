中关村在线消息：北京时间7月10日消息，近日阿里本地生活服务公司总裁、饿了么CEO王磊在接受采访时表示，饿了么公司还处在一个早期发展阶段，暂时饿了么还没有独立上市的计划。



饿了么CEO称公司处于早期阶段 没有独立上市计划

王磊认为，整个集团认为本地生活领域还处在早期发展阶段，阿里巴巴非常支持本地生活领域的发展，不过目前饿了么还没有独立上市的计划。

上个月的时候饿了么发布了全新数据。根据数据显示，从今年1月下旬开始，饿了么已经为总计超过120万的蓝骑士提供了就业岗位，兼职骑士平均每月多赚2900元，占到家庭总收入的4成。

饿了么提到，1月开始加入的新骑士中，其中22%为工厂工人，还有16% 为个体创业者。这些被调查者中，许多人都表示他们加入骑士的队伍其实是为了梦想蓄水。不过，这些表态大多数是95后，在 49 岁以上的群体中，送外卖的第一大原因是由于失业。

这其中，22%的疫情期入职蓝骑士的主业为工厂工人，16% 为个体创业者，1% 为演员等文艺工作者。在东莞、佛山、绍兴、南通等外向型制造业密集的城市，蓝骑士同比新增注册量显著提升。

（本文图片来自互联网）

（7481219）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：饿了么CEO称公司处于早期阶段 没有独立上市计划http://news.zol.com.cn/748/7481219.html