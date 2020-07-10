中关村在线消息：近日据悉，知名消息人士 Evan Blass（@evLeaks），刚分享了三星 Galaxy Buds Live 真无线耳机的渲染图，三星公司或于 7 月 发售这款新产品。



三星Galaxy Buds Live真无线豆状耳机最新渲染图曝光

早些时候，在三星可穿戴应用程序中预见了它独特的“腰果”外形，猜测它会被命名为 Galaxy Beans 或 BudsX，但图标中却给出了“Buds Live”的提示。

据之前传闻称，三星为 Galaxy Buds Live 真无线耳机配备了主动式降噪ANC功能，即便佩戴后并不会完全密封用户的耳道。

Galaxy Buds Live 在耳塞上内置了两个发声单元和多个麦克风，代号为 SM-R180 。

新泄露的渲染图显示，充电收纳盒甚至较 Galaxy Buds+ 更小，外形上也更接近苹果 AirPods 的便携式充电收纳盒。

Galaxy Buds Live 或以 17 万韩元的价格在本土上市约 140 美元 / 989 RMB。【7481145】

（文中图片来自互联网）

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