中关村在线消息：近日据外媒消息，索尼的Reon Pocket可穿戴空调近日已在日本发售，诞生于其内部众筹平台的Reon Pocket在去年被曝光。











索尼可穿戴空调Reon Pocket在日本正式发售

Reon Pocket是一款可以被放置在特制汗衫插槽中的设备，让用户在这夏日里保持凉爽。Reon Pocket是世界上第一款可穿戴空调，目前已在日本当地开始发售。



Reon Pocket可根据用户需要的温度高低来进行调节，而温度的高低又取决于天气或季节，其可以吸收或释放热量，分别产生温暖或凉爽的感觉。

Reon Pocket既是一个可穿戴式空调，也是一个可穿戴式加热器，其电池一次充电只能持续两个小时。

Reon Pocket还可以通过Android或iOS应用进行监测和控制。

Reon Pocket的推出原本是为了配合取消的2020年东京奥运会，但现在索尼决定直接推出，该设备日本的售价为13000日元约合人民币848元，而为它内置口袋的 "专属内搭 "售价为1800日元约合人民币117元。

Reon Pocket目前只在日本发售，官方目前还没有在其他地区销售的计划。【7480992】

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