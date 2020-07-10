早报：苹果招募独立维修商 传微博视频号本周上线

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条硬件方面的新闻。

苹果在32国招募独立维修供应商





苹果宣布扩展其独立维修供应商计划，除了在美国增加更多维修点外，还将其扩展到欧洲和加拿大等32个国家。这个计划旨在让各种规模的企业都可以使用正版苹果零部件对iPhone进行维修，以确保安全和质量。

目前，全球有5000多家苹果授权服务提供商，可为所有苹果产品提供保修期内和保修期外的维修服务。

佳能推出全画幅专微EOS R6 售价15999元





佳能正式推出新一代全画幅专微相机EOS R6，采用约2010万有效像素CMOS图像感应器，全像素下支持最高约20张/秒连拍、4K 60P视频录制，售价15999元，8月开售。

官方表示，佳能EOS R6提升了在画质、高速连拍、自动对焦、4K 视频、防抖、网络通讯、可靠性与操作性等多方面表现，拥有出色的功能均衡性。

英伟达市值首次超越英特尔





美国时间周三，英伟达股价一度达到最高点每股409美元，创纪录，最终报收394.87美元，市值达到2513.14亿美元，首次超越半导体霸主英特尔周三2481.55亿的市值。数据显示，年初至今，英特尔股价下跌了近3%，英伟达的股价则上涨了68%。

接下来是两条互联网视频领域的消息。

传微博视频号本周全面上线 3亿补贴创作者





有消息称，微博视频号计划在本周内全面上线，微博将在未来一年投入至少3亿现金及数百亿顶级流量资源补贴到内容创作者。

微博在今年6月宣布开启微博视频号内测，首批采用分批邀请制，并计划在7月初正式上线。

PP体育：中超新赛季移动端直播免费看





在昨天晚上的PP体育总裁线上球迷见面会上，PP体育总裁王冬表示：“本赛季PP体育中超全部场次直播在移动端全部免费。”王冬还表示，为了适应大众不同的需求，PP体育还将在中超解说方面增加女主播的场次，同时整合苏宁易购集团资源。

最后来看一条游戏方面的新闻。

Epic免费游戏又来了 一次领3款！





本周的Epic令游戏环节又开始了，这回一次性放出了3款免费游戏，分别是联机打僵尸游戏《杀戮空间2》、独立生存游戏《荒芜星球》、模拟游戏《逃脱者2》，都是很值得一玩的精品。这些游戏将在7月16日晚11点前免费。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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