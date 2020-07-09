中关村在线消息：北京时间7月9日消息，近日有开发者在Reddit上发帖，表示他收到了来自苹果的一封邮件。苹果要求开发者于7月31日之前向苹果 App Store Connect提交在中国内地运营所需版号及相关，他们将会在7月31日下架所有没有版号且带有付费内容游戏。



苹果继续向开发者发通知 版号提交日期为下月底

此前我们曾报道，上周游戏版号新规正式实施，其中受到影响最大的莫过于苹果商店App Store。本周，移动产品分析平台七麦数据放出了最新的数据，7月1日至7日期间，苹果App Store游戏应用下架数量达7753款，上架数量则只有735款。

这些获得版号的新上架游戏主要是免费游戏。苹果之前曾经向开发者发布通知，2020年7月1日后开发者需要向苹果App Store提交已经获得的游戏版号才能上架，而此前未有提交版号的游戏如未能及时提交，开发者将无法更新游戏内容，且游戏存在下架风险。

（本文图片来自互联网）

（7480192）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果继续向开发者发通知 版号提交日期为下月底http://news.zol.com.cn/748/7480192.html