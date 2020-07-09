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    外媒透露一加Nord相机更多新细节 功能强劲

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据最新消息获悉，一加品牌联合创始人透露了该机在相机方面的更多细节。

    外媒透露一加Nord相机更多新细节 功能强劲

    外媒透露一加Nord相机更多新细节 功能强劲
    外媒透露一加Nord相机更多新细节 功能强劲

    据一加品牌联合创始人卡尔·裴接受在接受外媒GSMArena采访时透露的消息显示，全新的一加Nord将后置4800万像素主摄+800万像素超广角摄像头+500万像素微距摄像头+200万像素景深摄像头组成的四摄相机模组，其中主摄支持OIS光学防抖，将会为这款手机带来更为清晰稳定的成像效果。

    全新的一加Nord将采用一块6.55英寸Super AMOLED屏幕，采用双开孔全面屏设计，支持90Hz刷新率，前置摄像头开孔位于屏幕左上角，同时边框和下巴均极窄，整体的屏占比相当高。

    该手机将搭载高通骁龙765G移动平台，支持SA、NSA双模5G，辅以6GB以上内存，前置3200万+800万双摄，后置6400万+1600万+200万像素三摄组合，另外还有一颗景深镜头，将拥有旗舰级的拍照效果。

    据了解，该机将内置4300mAh电池，支持30W充电功率。

    全新的一加Nord将在7月21日在印度和欧洲地区首发，本次发布会将以AR的形式呈现，目前已经在英国、西班牙、德国、芬兰、法国等欧洲主要国家接受预订，起步价约400英镑约合人民币3545元。

    有关一加Nord智能手机之后的消息，请您随时关注我们的后续跟踪报道。【7480132】

    （文中图片来自互联网）

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