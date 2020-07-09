中关村在线消息：据悉，亚马逊现在已经能够让移动用户更轻松地访问 Alexa 语音助手，在今日适用于 Android 和 iOS 平台的 Alexa 应用程序获得更新，让用户“hands free”成为可能。







亚马逊将升级让用户更轻松访问 Alexa 语音助手的方式

这这预示着，用户能够在不接触手机的情况下使用 Alexa 来制作播放列表、播放音乐、控制智能家居设备等等。



消费者需要先使用手机的智能助手，例如 Siri 或者 Google Assistant来打开 Alexa 应用程序，从而获得 hands-free 体验。

之后您可以像平时一样和 Alexa 进行交流对话，如“Alexa，将恒温器温度调到 72 华氏”、“Alexa，提醒我明天晚上 12 点给 Jen 打电话”、“Alexa，天气怎么样？”等，如果客户选择，甚至可以直接在Alexa应用本身内请求流媒体音乐。

此前用户必须点击屏幕下方的蓝色 Alexa 按钮，Alexa 才会倾听，一旦检测到唤醒词，应用程序的屏幕底部就会出现一条蓝色的动画线，表示 Alexa 正在将请求流式传输到云端。

现在要使用该新功能，客户必须先在苹果App Store或Google Play商店将Alexa应用更新到最新版本。

亚马逊表示，该功能将在未来几天内向全球用户推出，还请您再等待一下。【7480129】

（文中图片来自互联网）

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