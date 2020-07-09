中关村在线消息：北京时间7月9日消息，近日德银分析师Jeriel Ong发布了一份最新的调研报告。报告中提到，他们看好苹果未来的业绩，并把苹果的目标价上调至400美元。这样做的原因主要是因为他们认为AirPods可以提振苹果的业绩。



分析师上调苹果目标价 皆因AirPods卖太好

Jeriel Ong认为，近期苹果股价出现了一波大涨，不过对苹果来说仍有上升空间。他提到从长期来看，随着市场继续稳定，苹果未来的主要四大驱动因素已经出现，分别是iPhone、AirPods、服务和iOS 13 Golden Master 版。这其中，无线耳机AirPods在近期起到了极大的作用。

此前据天风国际证券著名苹果分析师郭明錤的最新研究报告指出，苹果计划在 2021 年上半年推出外形设计 "类似 AirPods Pro"的第三代 AirPods。

AirPods Pro于2019年11月推出，采用入耳式设计，包装盒内包含三种尺寸的柔软、灵活的硅胶头，以及耳朵下方较短的耳机柄。AirPods Pro还比普通AirPods有多项升级功能，包括主动降噪、改善音质、防水防汗。

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