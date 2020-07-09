中关村在线消息：近日据悉，在受荷兰科技媒体 LetsGoDigital的邀请后，知名概念视频制作者 Jermaine Smit其YouTube 频道为 Concept Creator，近日带来了 Galaxy Note 20 系列的最新高清渲染视频。















Galaxy Note 20更多高清渲染图：增加黑、灰配色

除了之前官网意外泄露的古铜色之外，视频中还展示了黑色、灰色两种颜色，据传标准版本可能会推出绿色配色，而 Ultra 型号还可能会推出白金色。



三星现已经发出邀请函，确定将于美东时间8月5日上午10点，北京时间8月5日晚上22点，举办Galaxy Unpacked 2020活动。，活动将以线上形式举办，三星官网届时全球直播。

根据谍照及渲染图看出，Note20系列的基本外观和前作没有变化，正面仍旧是Infinity-O中央开孔屏，背部竖排三摄。

Note 20据传是60Hz、1080P显示屏、骁龙865/Exynos 990处理器、4000mAh电池、25瓦快充；Note 20 Ultra是2K 120Hz显示屏，骁龙865/Exynos 990处理器、4500mAh电池、108MP+12MP+13MP潜望长焦的组合。【7480097】

（文中图片来自互联网）

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