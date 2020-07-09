中关村在线消息：据悉，暴雪在今天放出的开发者线上直播活动中，终于放出了有关于《魔兽世界：暗影国度》的诸多信息。























暴雪公布《魔兽世界：暗影国度》更多信息

《魔兽世界：暗影国度》是《魔兽世界》第八部资料片，这次玩家即将前往终极的未知领域：暗影界，那是所有亡者灵魂安息的地方无论善恶，均在此地。



穿越折磨与监禁的位面，前往重生与永恒的馈赠，艾泽拉斯的英雄必须跟统治暗影国度的强大誓盟建立羁绊，进而获得非凡力量并揭穿希瓦娜斯的诡计。

虽然目前仍未公布游戏的准确上架时间，但暴雪称游戏将会在“2020年秋季”上线，这款游戏将会在下周脱离 Alpha 阶段，进入 Beta 测试阶段。

在本次直播活动中，《魔兽世界》执行制作人 John Hight 分享了游戏的开发进度，表示游戏的相关功能已经完成，但还有很多细节和平衡性工作需要打磨。

《魔兽世界：暗影国度》的游戏总监 Ion Hazzikostas 也表示，在 Alpha 阶段中已经收集了数千个问题，希望后续还能够发现更多的问题。

在本次直播中，John Hight 介绍了《魔兽世界：暗影国度》典藏版（美版）限量发行的典藏版内含各种收藏品让《魔兽世界》玩家在暗影国度的旅程中享受到更多乐趣，包括：精装版《暗影国度》美术设定集、破碎天幕鼠标垫、《暗影国度》各个誓盟符印的典藏别针，共一组 4 个、《暗影国度》典藏版数位原声带金钥、史诗版数位游戏金钥，附赠 30 天游戏时间，美版实体典藏版游戏时数仅可在美服使用。

数位史诗组合包随附的所有游戏内物品：“蕴魔永恒龙鳗”坐骑、“灵魄幼龙鳗”宠物、永恒旅人的炉石、幻象：“怨灵之凛”武器造型特效、《暗影国度》角色直升服务。【7480082】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：暴雪公布《魔兽世界：暗影国度》更多信息 http://news.zol.com.cn/748/7480082.html