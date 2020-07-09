中关村在线消息：据悉，近日一位消息人士爆料称，即将到来的英伟达 RTX 3000 系列 Ampere GPU，可能具备大至 627mm2 的芯片尺寸。



英伟达RTX3000系安培旗舰GPU或具备627mm2芯片尺寸

虽然尚未得到更多消息来源的证实，但鉴于之前有消息称该公司将从台积电 7nm 切换到三星 8nm 制程，新尺寸或接近该标线的最大极限，这预示着冲击更高目标将导致收益率的显著下降。

目前仍不确定这一芯片尺寸指代的是 SKU10、20 还是 30 ，之前基于 16nm 工艺的 RTX 2080 Ti 的芯片尺寸为 754mm2，因为 12NFF 本质上还是 16nm FF 的功能优化。

在三星 8nm 工艺，本质上为 10nm 的优化改进之后，其密度有望至少提升 30% ，在保持性能不变的同时，芯片功耗显然会略有增加，与 12NFF 工艺制造的 895mm2 GPU 产品相当。

该芯片的预期功耗水平分析，很希望它是面向高端游戏玩家的 Big Ampere GPU，即是传言中的 RTX 3090 或 RTX 3080 / 3080 Ti 。

目前可以肯定的是，英伟达计划在该系列产品中引入一些功能非常强大的 GPU ，但无论是哪个 SKU，都有望大幅提升性能和降低单位成本。

三星有足够的现金储备来提供更加实惠的代工制程，以及有足够的产能来满足需求，英伟达从台积电转投三星也是能够理解的。

三星 8nm 工艺是基于 10nm 的改进升级，但能效较前一代提升 10% 左右。且英伟达或愿意通过适当上调 TGP 功耗，来增加 RTX 3090 旗舰显卡的性能。【7480068】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：英伟达RTX3000系安培旗舰GPU或具备627mm2芯片尺寸http://news.zol.com.cn/748/7480068.html