中关村在线消息：近日据悉，微软一批专为 Microsoft Teams 会议协作而打造的多合一专用设备，即将于今年晚些时候上市，其的特点是配备了触屏、支持 Cortana 语音助理和免提体验。



微软支持Cortana的新智能显示屏或于下半年发售

用户通过与 Cortana 进行交互，可使用自然语言来轻松加入和出席会议、或在群聊中进行答复，这些设备还能够与用户 PC 无缝集成，以访问团队聊天、会议、通话、日历和相关文件。

例如，联想ThinkSmart View，已在 Microsoft Store 网上商城开放订购，此外还有来自 Yealink 的竞品。

联想ThinkSmart View 专为 Microsoft Teams 应用而设计，配备了 8 英寸触屏、全频扬声器、摄像头、以及麦克风。

联想ThinkSmart View 可与主动式降噪的蓝牙耳机进行配对，它还为摄像头配备了一个隐私挡板、并且支持一键给麦克风静音。

联想ThinkSmart View 采用了类似与亚马逊 Echo Show 的高通骁龙 624 芯片组，很适合 SOHO 办公用户使用。

微软将在下半年在美国市场开始销售支持 Cortana 语音助理功能的 Microsoft Teams 智能显示屏，加蓝牙耳机套装的售价为 349 / 449 美元约 2440 / 3140 RMB。【7480052】

（文中图片来自互联网）

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