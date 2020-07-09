低配iPhone 12的5G被阉割 到底能不能买

在迟到了一年之后，苹果iPhone终于要在今年推出其首款5G手机，但有来自供应链的消息显示，此次四款型号的iPhone 12在5G支持上会存在一定差异，只有高配版本的5G会支持毫米波，且首批投放市场的型号中，囿于产能不足，高配版iPhone 12将出现供货不足的情况。





看到这里相信有不少人会产生疑问，不支持毫米波的iPhone 12能不能买？没有毫米波会产生什么影响？有以下几点可以讨论：

01 毫米波手机目前是伪命题

首先了解什么是毫米波，在通信领域，根据3GPP 38.101协议的规定，5G主要使用两个频段，分别是sub-6和毫米波，其中sub-6的频率范围为450MHz~6GHz，而毫米波的频率范围为24.25GHz~52.6GHz。所以简单来说，毫米波就是5G的一个频段，和我们平时使用的sub-6频段本质是一样的。

回到iPhone 12这个问题上来，支持毫米波就意味着这部手机可以使用sub-6和毫米波两个频段的5G网络，而不支持毫米波就只能使用sub-6频段的5G网络，就是这样的区别。

那么问题来了，不能使用毫米波频段下的5G网络会对我们的生活造成怎样的影响呢？要了解这个问题，我们需要知道目前全球范围内毫米波的应用情况。

事实上，目前全球除了美国之外，几乎没有国家和地区使用毫米波频段来承载5G，就以中国来说，中国移动、中国联通和中国电信这三大运营商，没有一家使用的是毫米波，全部是sub-6频段。这意味着在中国，就算手机支持毫米波也派不上用场，纯粹是个摆设。所以目前在中国手机支持毫米波是个伪命题。

02 手机与毫米波关系爱昧

如果考虑到出差到美国的通讯需求，其实不支持毫米波的影响也不算大，因为美国的电信运营商中只有T-Mobile一家为只运营毫米波频段，其他运营商也是支持sub-6频段5G的。所以除非有人头铁非要在美国选择T-Mobile，否则就算手机不支持毫米波，也不会受到影响。

再反过来看手机侧，目前市面上支持毫米波的手机本就屈指可数，就算高通X55和巴龙5000这样的基带已经支持毫米波，也只有个别机型安装了毫米波天线，手机厂商对毫米波的态度依然很暧昧。

看到上面的解释，不知道大家还对会iPhone 12毫米波的事耿耿于怀吗？其实在笔者看来，国行版的iPhone 12就是高配版也不一定要支持毫米波，甚至砍掉这一部分成本来降低售价反倒对国人来说更实在，用不上的功能为何还要强加呢？

03 频段未来属于毫米波

最近国内不断有团队放出在5G毫米波领域的突破，比如南京网络通讯与紫金山实验室研发的全集成4通道相控CMOS毫米波芯片，还有杭州电子科技大学科研团队的5G通信E波段毫米波芯片方案，可见国内并没有放弃对毫米波的探索，中国联通甚至提出“毫米波是5G新基建的重要组成部分”。

04 资源压力和性能优势

频段资源压力是目前公共通信领域一个迫在眉睫的问题，世界上的频段是一种资源，是有限的，现在5G主流的sub-6频段（450MHz~6GHz）已经非常拥挤了，全世界的运营商都在抢占，总有一天会用完，未来向毫米波延伸是必然的选择。事实上美国率先部署毫米波的原因也是sub-6频段大量被军方占用，商用网络只能转向毫米波。

自身性能方面，也是因为毫米波频段的资源足够丰富，就不用像sub-6频段那么抠了，窄波带宽可以达到400-800Mhz，带来的就是无线传输速率可以达到10Gbps。加上毫米波频段目前利用率低，通信上的干扰源也少，就使得电磁频谱更干净，信道更稳定可靠。

05 毫米波应用有痛点

既然毫米波这么好，为什么我国以及大部分国家都优先部署sub-6频段呢？答案就在于毫米波自身在部署上存在不少痛点。毫米波的频谱容易衰减，导致其传输距离短，需要部署大量基站。据悉，毫米波所需的基站是微波的一半，因毫米波的波长短，衍射能力差，这导致其穿透性几乎没有，空气中的水分子都能成为“拦路虎”。而且目前在产业链成熟度上，毫米波也无法与sub-6相比。

06 结束语

本文的主要问题就已经解决了，没有毫米波的iPhone 12请放心买。还有，尽管目前还用不上毫米波，也不用在意iPhone 12支不支持毫米波，但未来毫米波开发应用一定是必需的。

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