中关村在线消息：据悉，高通公司的手机处理器阵容又增加了一枚新的旗舰芯片组，近日公布的骁龙865 Plus 5G移动平台比骁龙865的同级产品性能提升约10%。







高通公布骁龙865 Plus 5G平台 突破3GHz+提升10%

Snapdragon 865 Plus采用了Kryo 585 CPU和Adreno 650 GPU，但却能提升出更多的潜力，由于采用了更高的3.1GHz时钟速度，该处理器的性能相比普通的骁龙865现在提升了10%。



该芯片的图形渲染性能也提升了10%，依旧可以在这基础上提供144 Hz的刷新率支持、加速渲染和可更新的GPU驱动支持等功能，这个提升绝对会获得游戏玩家们的关注和赞赏。

该芯片将延续支持HDR游戏，10位色深和Rec.2020色域，以及硬件加速的H.265和VP9解码，此外，还有HDR10+、HDR10、HLG和Dolby Vision的HDR播放特性。

有骁龙865 Plus的护航，预计今年下半年旗舰智能手机的4K显示频率将达到60Hz，QHD+分辨率下高达144Hz。

该芯片将与高通公司的骁龙X55 5G调制解调器作为标准配置相结合，支持全球5G频段，包括支持Sub-6和mmWave网络，跨越TDD、FDD和DSS，它还可以处理独立和非独立模式，以及全球多SIM卡和全球漫游。

该芯片还支持最新的WiFi 6E，可提供高达3.6 Gbps的带宽，当然这有赖于高通FastConnect 6900平台，提供有4流（2×2+2×2）双频的同时支持，4K QAM，160MHz通道，以及对最新蓝牙5.2规范的支持。

该芯片与骁龙865相比没有变化，比如支持最高16GB的2750MHz LP-DDR5内存或2133MHz LPDDR4x内存，还有Hexagon语音助手加速器，Hexagon 698处理器用于AI加速，高通传感中枢用于多麦克风远场检测和多个语音助手等。

高通指出，基于骁龙865 Plus的设备会从2020年第三季度开始出货，智能手机厂商不需要等待太长时间。

著名厂商华硕已确认其华硕ROG Phone 3旗舰游戏手机将使用这款新芯片组，其完整的规格还要再过几周才能确认，发布日期和供货情况暂时未知。【7479948】

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