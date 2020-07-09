早报：高通骁龙865+发布 李国庆被行政拘留

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条昨晚比较重要的新闻。

高通正式发布骁龙865+ 性能提升10%





高通在昨晚证实发布骁龙865+ 5G移动平台，依然是熟悉的Kryo 585 CPU和Adreno 650 GPU，不过Kryo 585 CPU的时钟频率最高提升到了3.1GHz，相较骁龙865提升了10%，Adreno 650 GPU图形渲染速度也提高了10%。

骁龙865+将继续搭配骁龙X55 5G外挂基带，并完全兼容FastConnect 6900网络平台，支持WiFi 6、WiFi 6E标准。





就在高通正式发布骁龙865+平台之后，联想也发了一条微博，宣布联想拯救者电竞手机将于7月22日19:30发布，并将全球首发高通骁龙865+处理器。

根据已有信息，除了骁龙865+，联想拯救者电竞手机还采用FHD+的144Hz刷新率屏幕，特别是机身侧面弹出式摄像头设计让人颇感兴趣。

不只是高通发了新平台，英特尔也公布了新标准。

英特尔公布雷电4接口标准 支持双4K输出





英特尔在昨晚正式公布了雷电4的认证标准，速率和雷电3一样仍然是40Gbps，但最低PC视频规格和最低PC数据规格的要求都提高了一倍，要求最低支持双4K输出及4口雷电4扩展坞。

以后我们都要和充电器说再见了。

传三星手机也将不再随包装提供充电器





有外媒报道，三星计划在部分智能手机型号中将不再提供充电器，用户如果需求充电器则要额外购买。此举被认为是三星降低成本的一种方法，也有可能因此降低手机售价。

就在不久前有消息称，苹果也会取消随机附赠充电器，甚至连EarPods耳机也不再提供了。

当当CEO李国庆抢公司资料一事有了下文。

警方通报：李国庆等四人被行政拘留





平安朝阳发文：2020年7月7日7时许，违法行为人李某庆（男，55岁）纠集他人，在朝阳区静安中心某公司办公场所内，采取强力开锁、限制他人人身自由等方式扰乱了该公司正常工作秩序。目前，朝阳公安分局已将李某庆等4名违法行为人依法行政拘留。

最后来看一条游戏方面的新闻。

前Xbox高管：PS5和XSX不太可能半代升级





Xbox One和PS4的半代升级先例让玩家对次世代的游戏机迭代有了一丝警惕，不过Xbox高管Albert Penello指出，Xbox Series X和PS5不会这样做，他认为Xbox One X和PS4 Pro是迫于4K输出设备的形势推出的，而在Xbox Series X和PS5的时代，8K并不会成为主流。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7479920）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：高通骁龙865+发布 李国庆被行政拘留http://news.zol.com.cn/747/7479920.html