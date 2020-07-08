中关村在线消息：近日据悉，世嘉推出了迷你街机 Astro City Mini ，该街机内置36款游戏，计划于2020年12月正式发售，官方宣传片也正式公开。







世嘉公布迷你街机Astro City 年底发售

Astro City mini 将支持双人游戏，玩家可以额外购买 Astro City 样式的手柄，首批10款游戏已于今日公开，之后每个月将公开剩余的收录游戏。



该迷你街机价格为12800日元约合人民币835.8元，配备电源 USB 线和 HDMI 线。

据了解，Astro City 是1993年发售的街机框体，是街机业界最流行的通用框体之一，Astro City mini 的大小为原街机框体的1/6，支持外接显示器。

目前已公开的10款游戏为：《异形风暴》 、《异形特工队》 、《战斧》、《战斧后传》、《宝石方块II》、《黑暗边缘》、《肥瘦大盗派对》、《VR战士》、《幻想地带》、《兽王记》。

该迷你街机内含了多款世嘉经典老游戏，玩起来满满的情怀感觉，感兴趣的朋友可以考虑在年底发售的时候入手了。【7479711】



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