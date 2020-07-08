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    世嘉公布迷你街机Astro City 年底发售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，世嘉推出了迷你街机 Astro City Mini ，该街机内置36款游戏，计划于2020年12月正式发售，官方宣传片也正式公开。

    世嘉公布迷你街机Astro City 年底发售

    世嘉公布迷你街机Astro City 年底发售
    世嘉公布迷你街机Astro City 年底发售

    Astro City mini 将支持双人游戏，玩家可以额外购买 Astro City 样式的手柄，首批10款游戏已于今日公开，之后每个月将公开剩余的收录游戏。

    该迷你街机价格为12800日元约合人民币835.8元，配备电源 USB 线和 HDMI 线。

    据了解，Astro City 是1993年发售的街机框体，是街机业界最流行的通用框体之一，Astro City mini 的大小为原街机框体的1/6，支持外接显示器。

    目前已公开的10款游戏为：《异形风暴》 、《异形特工队》 、《战斧》、《战斧后传》、《宝石方块II》、《黑暗边缘》、《肥瘦大盗派对》、《VR战士》、《幻想地带》、《兽王记》。

    该迷你街机内含了多款世嘉经典老游戏，玩起来满满的情怀感觉，感兴趣的朋友可以考虑在年底发售的时候入手了。【7479711】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：世嘉公布迷你街机Astro City 年底发售http://news.zol.com.cn/747/7479711.html

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