ZOL最年轻80后高管成长笔记：对的人做对的事，对的事用对的人

属于80后的青春记忆，应该是《奋斗》、《士兵突击》这些励志故事。而在现实生活中，我们身边同样不乏这样催人奋进的真实案例。今天的主角就是这样一位80后高管，他从一名最基层的互联网编辑做起，历经十年不懈奋斗最终引领ZOL这家老牌科技媒体进入新高度，他就是现任中关村在线总经理，蔡小鹏先生。





中关村在线总经理 蔡小鹏

回望2007年，乔布斯正式发布初代iPhone标志着以智能手机主导的移动互联网时代正式宣告到来。智能手机掀起的科技浪潮不仅彻底改变了人们的工作和生活，也让一群敢闯敢干的年轻人投身到他们所钟爱的科技产业。刚刚大学毕业的蔡小鹏，便是因为这样的机缘巧合加入了中关村在线，并成为一名科技网站编辑。

虽然基础的工作日复一日，但是蔡小鹏在这个工作岗位上可以不断接收到最新的科技动态和产业方向，加之自身对媒体工作的热爱，也让蔡小鹏对科技产业有了自己独到的观察和思考。在基层编辑岗位工作的这五年，蔡小鹏著有多篇手机、数码、通讯、互联网等行业重磅文章，基于对行业的独到见解最终促成他向管理者的角度蜕变。

内容、销售、管理，是一个互联网垂直科技媒体的三大核心构成部分，作为从最基层一步步成长起来的企业高管，蔡小鹏也是为数不多经历过全部三种角色转换，并且在三大领域均有极高建树的管理者。从平板电脑事业部经理，到中关村在线销售3C6总监，再到中关村在线移动事业群组总监，蔡小鹏也仅仅用了两年的时间。

在这两年中，也是蔡小鹏高速成长的两年。你能达到什么样的高度，关键看你与谁为伍。在带领中关村在线移动事业群组期间，蔡小鹏和他组建的专业内容及营销团队步步为营。涵盖手机、平板电脑、智能硬件等相关产业中的核心品牌均与ZOL保持良好合作，并在蔡小鹏的倡导下，打造多款引爆业界的营销案例。

蔡小鹏的成长经历，映射出ZOL一直以来更为注重通过自身业务进行人才培养的企业文化。只有那些真正敢于拼搏并且有能力带领大家创造辉煌的人，才在这个平台获得荣耀和认可。2017年，也就是在蔡小鹏加入中关村在线的第十年，他的努力换回了中关村在线副总经理的新头衔，全面负责中关村在线内容建设及全站运营工作。

而谈到管理，蔡小鹏有他自己的秘密武器，这便是“数据化管理”。在他看来，一串串冰冷的数字背后，其实蕴藏着对经营、运营等不同维度产生的数据结果有深入的理解和洞察。通过数据推动业务增长，通过数据加强内部管理，提升工作效率。数据化管理公正客观，并且具备高效和可执行性，对于日益庞大的中关村在线体系可谓立竿见影。

正是因为蔡小鹏在管理岗位上的优异表现，最终仅一年时间便获得“转正”，于2018年荣膺中关村在线总经理职务，负责中关村在线相关工作。同年，蔡小鹏提出服务4亿科技用户的企业愿景，为这家已经奔跑超过20年的老牌科技媒体重新确立了新方向。次年，中关村在线获得龙光集团2.5亿人民币投资，其价值理念获得资本市场高度认可。

回顾蔡小鹏十余年的砥砺前行，从一名最基层的员工步步为营，最终成为中关村在线有史以来最年轻的80后高管，他用他的故事书写了自己的青春奋斗史，也有很多宝贵的经验值得我们的年轻人学习和思考。在他的企业价值观看来，倡导用人做事与做事用人两种理念并行，帮对的人找到对的事，在对的事上用对的人。

ZOL最年轻80后高管的独家秘籍，便是通过良好的用人机制和企业价值观引导，发挥员工自主能动性，激励员工自主成长，产生团队化学反应，推动企业整体发展。

蔡小鹏履历：

2007年毕业于北京石油化工学院自动化专业之后，加入中关村在线任编辑。

2012年担任中关村在线平板电脑事业部经理，负责平板电脑相关产品线内容建设及商业建设

2014年担任中关村在线销售3C6总监，负责联想、佳能等客户维护及建设

2014年担任中关村在线移动事业群组总监，负责手机、平板电脑、智能硬件等相关产品线内容建设及商业建设

2017年担任中关村在线副总经理，负责中关村在线内容建设及全站运营工作，

2018年担任中关村在线总经理，负责中关村在线相关工作，提出服务4亿科技用户的企业愿景

2019年6月，中关村在线获得龙光集团2.5亿人民币投资

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