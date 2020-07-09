仿佛像是设计好了一样，手机刚用两年会突然变得油腻，极易沾染油污令人嫌弃；曾经的丝般顺滑也渐行渐远，频繁卡顿令你颇为恼火。更不要说内存早已被海量照片视频撑爆，加之5G手机价格不断创新低。于是内心蠢蠢欲动：是不是又要换手机了？





手机刚用两年就扛不住 这背后究竟有没有猫腻

如今这手机更换频率越来越高，拉开抽屉还有好几个旧手机送不出去。相信不光我是这样，IDC针对这一趋势做了数据调研，国人平均更换手机周期已缩短至两年。为什么以两年为界，手机的运行状态会急转直下，这背后究竟有没有手机厂商的猫腻？

01 高频使用易磨损

纵观近20年的手机发展历程，如今的手机无论是在材质还是在工艺上都可谓沧海桑田般的巨变。但略显讽刺的是，20年前那个松松垮垮塑料壳子的手机你能用十年，而如今严丝合缝、防水防尘，甚至坚固到极难维修的玻璃外壳手机你刚用两年就要换掉。

就说这手机玻璃，厂商宣称它坚如磐石，但您别忘了有句老话叫“水滴石穿”。按照现代人如此之高的使用频率，这水滴早就变成高压水枪了。因此再坚硬的外壳产生磨损便会藏污纳垢，屏幕的防污镀膜也会消失殆尽，这便解释了您的手机为何会突然变得油腻不堪。

受到高频使用而加速磨损的并非外壳，手机内部的闪存也会因为擦写次数暴增而出现明显的性能衰减。虽说过去的人也煲电话粥，但最多也就伤点电池。如今手机数据吞吐量如此庞大，因此出现性能“早衰”也在情理当中，因此大约两年你就会感觉手机开始变卡。

当然，并非没有更坚固的材质和更长寿的芯片，只怕用了咱们也真心买不起。两年时间，谈不上是猫腻，只是成本对时间的妥协罢了。

02 软件臃肿存矛盾

在手机越发短命的这件事上，日益臃肿的APP成为人们口诛笔伐的对象。这个逻辑其实不难理解，越臃肿的APP就需要占用越多的CPU运算和内存资源，同时也会产生更多的数据交互，并产生更多的垃圾文件，从而拖慢您手机的运行表现。

但臃肿也只是一种客观存在的现象，我们并不能以此来评判利弊优劣。就好像20年前风靡全球的《贪吃蛇》只有几KB，如今热门手游《王者荣耀》的体积高达近2GB，他们在体验层面的差异自然不可相提并论，所谓臃肿也只是科技进步的一点小代价吧。

在这样一个追求体验的年代，APP设计更讲究量体裁衣，甚至会榨干手机的每一分性能。而两年时间，对于手机芯片而言已完成多代产品跨越升级，两年时间甚至实现从7nm到5nm的全面替代（2018年7nm手机芯片开始应用），手机两年变卡不足为奇。

不是我不明白，只是这世界变化快！快到两年时间足以完成过去20年的技术升级，以至于我们还没有适应这样的速度，便产生手机短命的错觉。

03 小程序的大胃口

以提升体验为出发点的臃肿可以说是良性的，相信也是广大用户乐于接受的。但是如果是出于某种私心而导致的臃肿，这才是应该被我们所唾弃的行为。诸如广告垃圾、系统后门等恶意APP可以严重拖慢我们的运行速度外，近些年五花八门的小程序也表现出了大胃口。

该如何理解小程序？在笔者看来这是互联网寡头跑马圈地的产物，用于收割用户最后一点点的在网时长。对了，这种模式有个洋气的名字，叫做“闭环”。打个比喻，开饭店的不满足于眼前的生意，把吹拉弹唱卖香烟瓜子的都拉进来，用户不出门就能享受更多服务。

互联网寡头们在构筑自身生态闭环同时，小程序令APP变得过于臃肿和庞大，过度采集用户行为数据，并且无形中竖起了牢不可破的“空气围墙”。我们不妨把小程序当成是开满了牵牛花的篱笆，好看但本质仍是为了围住利益，甚至带来体验逆优化拖慢手机。

当我关闭某个APP的小程序，看到系统提示“释放987MB内存”的时候，我的内心中也只有一声淡淡的苦笑了，这小程序可真不小。

04 真没那么多猫腻

这些年我们更换手机的频率越来越高，这是不争的事实，但是背后要说有什么猫腻，我只能说您想的有点多了。所谓分钱分货，其实说到底无外乎是成本和寿命的博弈罢了。就算卖您一台能用4年的手机，但价格却贵一倍，其实算来无非是“背着抱着一般沉”罢了。

手机如此之高的更换频率其实并非都是弊端，毕竟两年过后我们可以用同样的价格买到性能和体验大幅提升的产品，对用户来讲这钱也算没白花。手机产业链成熟且竞争激烈，除个别智商税产品外，绝大部分都是实打实拼技术拼品质的产品，哪有那么多猫腻可言。

我们两年更换手机频率确实快，与之形成反差的是，电脑用了多年却提不起升级的兴趣。这背后的逻辑在于产业进步时产品更新必快，产品进步时产品换代更快。如今我们完全可以将手机定义为科技快消品，只是很多人的观念没有转变过来。

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