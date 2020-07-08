中关村在线消息：近日据外媒消息，劳斯莱斯最新的Wraith Kryptos系列是一个系列车型，之前的劳斯莱斯系列：包括Wraith Eagle VIII、Ghost Zenith系列都名声在外，不过这个最新的Wraith Kryptos却增加一些不同的元素进来。











劳斯莱斯限量版新Wraith Kryptos神秘登场

劳斯莱斯CEO Torsten Müller-Ötvös表示：“Wraith Kryptos系列是一种活力的声明。我们劳斯莱斯定制团队的才智和创造性的头脑再次超越并创造了一个非凡的当代和引人注目的Wraith迭代。”



劳斯莱斯定制设计师Katrin Lehmann说道：“Kryptos这个名字源于古希腊，指的是一些看不见的、隐藏的、编码的乃至神秘的东西。”密码学是这个最新系列背后的灵感来源。

那么，根据劳斯莱斯的这个说法，整辆车包含了一个错综复杂的密码迷宫，这家英国汽车制造商只制造了25辆Wraith Kryptos，每辆车都饰有一系列神秘符号。

Lehmann补充称：“作为一名设计师，我一直着迷于这样一种理念：你可以用符号、象形图和密码来传达只有少数精英才能理解的信息。”

该轿车以Spirit of Ecstasy装饰开始，你会发现用绿色珐琅雕刻的细节，外部采用Delphic Gray油漆为汽车带来Anthracite底色。

该轿车暴露在光线下时，颜料会显示出绿色和蓝色云母斑点，从而展示一种神秘的色调，在车的两侧，这辆车有一条手绘的双车厢线，分别用Kryptos Green和Dark Gray绘制。

该轿车全新的保险杠和定制的部分抛光车轮以及彩色细条纹为Wraith Kryptos赋予了更多的神秘光环，同时在车内也整合了密码，发光踏板、带有Kryptos Green色调的灰色内饰和刺绣头枕，后者实际上还包含了破译Wraith Kryptos之谜的最大线索。

该轿车知名的星光头条让路给一个全新的双色设计以及看似《黑客帝国》的移动数据流主题。

还有一个有非常意思的地方：那就是——只有两个人知道密码的答案，解开密码的钥匙被放在一个密封的信封里并锁在位于West Essex Goodwood CEO的金库里。

Müller-Ötvös补充道：“我期待着我们的客户是否能破解密码。”【7479254】

（文中图片来自互联网）

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