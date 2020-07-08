中关村在线消息：近日据外媒消息，奥迪组建了Artemis团队以此来对高科技电动汽车的开发方式进行重组，其展示一款奢华的旗舰车型，可以跟奔驰、宝马和其他高端品牌的精华相匹敌。















奥迪A9 e-tron电动旗舰车或将在2024年发售



据了解在今年5月，奥迪宣布Artemis是奥迪在电动汽车快速追踪方面的实验，它绕过了当前的汽车开发流程由此创造了“一个开创性模型”。



根据Autocar的消息来源，这款车最终可能会是奥迪A9 e-tron。这款车被称为电动豪华轿车，它将沿用这家公司在2017年首次探索的Aicon概念。

在定位方面，该款轿车将位于A8轿车之上。

据宣传资料了解到，Aicon将拥有奥迪5级自动驾驶、定位高端豪华四门电动汽车，这款车将在其近18英尺长的车身里装一个“头等舱”体验的巨大舱室。

通过前后铰链门进入，2+2内部更像一个豪华沙龙，OLED触摸屏控制则会整合到一个指令带中，这款车没有传统的方向盘或踏板。

虽A9 e-tron预计不会如此激进地放弃物理控制部分，但这并不是说它会像今天奥迪前院的其他车型一样。

据了解，该轿车的内部代号为E6，目前仍处于开发初期阶段，外观尺寸与目前的奥迪A7一致，只有16英尺长并采用运动型轿车或掀背式车身，受益于电动传动系统，内饰据说会更接近奥迪A8的大小。

该轿车会是奥迪在尖端技术上大展身手的好机会，这预示着5G和汽车到X的通信以及增强现实等功能可能会在未来出现在该轿车当中，还将支持OTA更新、新增了一些功能以及最新的驾驶辅助技术。【7479219】

（文中图片来自互联网）

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