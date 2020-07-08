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    Galaxy A01 Core在印尼电信网站现身 名称SM-A013G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，传闻的 Galaxy A01 Core 入门机型，再次在印尼电信设备认证网站现身，预示着这款型号为 SM-A013G 的设备或很快上市。

    Galaxy A01 Core在印尼电信网站现身 名称SM-A013G
    Galaxy A01 Core在印尼电信网站现身 名称SM-A013G

    知名媒体 91Mobiles 判断它会是三星的下一款 Android Go 智能机，其特点是采用了塑料机身、带 LED 闪光灯的后置单摄、保留了 3.5mm 耳机插孔和 microUSB 充电 / 数据端口。

    据传该机配备了HD+ 分辨率的显示屏，采用联发科 MT6739WW 芯片组集成 PowerVR GE 8100 GPU，辅以 1GB RAM 的运存。

    该机或预装 Android 9 Pie 移动操作系统，以及一系列 Google Go 和三星的第一方应用。

    目前这款手机的其他规格和价格还不详，感兴趣的朋友请继续关注我们的报道。【7479205】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Galaxy A01 Core在印尼电信网站现身 名称SM-A013Ghttp://news.zol.com.cn/747/7479205.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/747/7479205.html report 631 中关村在线消息：近日据悉，传闻的 Galaxy A01 Core 入门机型，再次在印尼电信设备认证网站现身，预示着这款型号为 SM-A013G 的设备或很快上市。Galaxy A01 Core在印尼电信网站现身 名称SM-A013G知名媒体 91Mobiles 判断它会是三星的下一款 Android Go 智能机，其特点是...
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