中关村在线消息：近日据外媒CNET消息，苹果为部分AppleSeed测试人员提供了HomePod beta软件，于周二发布了第二版的“ HomePod”更新以及iOS 14 beta 2。







HomePod软件更新：用户可根据自身需求设置默认服务

这预示着一项即将到来的改变意味着用户将能够在苹果智能音箱HomePod上用语音命令自动播放Spotify或Pandora，而不需要询问服务。‌



周二的beta版更新后，HomePod的用户似乎可以选择其中一个服务作为默认的音乐选项。

这次更新让用户可以为音乐播放、播客和有声读物选择一个默认服务。

您在使用时不需要要求HomePod使用特定的服务，您只需要告诉HomePod播放一首歌，它就会通过你的默认服务来搜索和播放它。

目前用户只能使用AirPlay在HomePod上播放第三方音乐服务，或是通过iPhone，iPad或Mac播放。

这项新功能可能会将Spotify和其他音乐服务设置为默认音乐服务，从而使用户可以要求Siri从Spotify播放音乐。【7479095】

（文中图片来自互联网）

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