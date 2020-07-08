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    HomePod软件更新：用户可根据自身需求设置默认服务

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据外媒CNET消息，苹果为部分AppleSeed测试人员提供了HomePod beta软件，于周二发布了第二版的“ HomePod”更新以及iOS 14 beta 2。

    HomePod软件更新：用户可根据自身需求设置默认服务

    HomePod软件更新：用户可根据自身需求设置默认服务
    HomePod软件更新：用户可根据自身需求设置默认服务

    这预示着一项即将到来的改变意味着用户将能够在苹果智能音箱HomePod上用语音命令自动播放Spotify或Pandora，而不需要询问服务。‌

    周二的beta版更新后，HomePod的用户似乎可以选择其中一个服务作为默认的音乐选项。

    这次更新让用户可以为音乐播放、播客和有声读物选择一个默认服务。

    您在使用时不需要要求HomePod使用特定的服务，您只需要告诉HomePod播放一首歌，它就会通过你的默认服务来搜索和播放它。

    目前用户只能使用AirPlay在HomePod上播放第三方音乐服务，或是通过iPhone，iPad或Mac播放。

    这项新功能可能会将Spotify和其他音乐服务设置为默认音乐服务，从而使用户可以要求Siri从Spotify播放音乐。【7479095】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：HomePod软件更新：用户可根据自身需求设置默认服务http://news.zol.com.cn/747/7479095.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/747/7479095.html report 784 中关村在线消息：近日据外媒CNET消息，苹果为部分AppleSeed测试人员提供了HomePod beta软件，于周二发布了第二版的“ HomePod”更新以及iOS 14 beta 2。HomePod软件更新：用户可根据自身需求设置默认服务这预示着一项即将到来的改变意味着用户将能够在苹果智能音箱HomeP...
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