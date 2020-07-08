中关村在线消息：今日据悉，小米电视首款OLED电视，小米电视大师65英寸OLED，在今天上午10点开售，售价12999元。



小米今日发售电视大师OLED 65英寸、性能卓越

该电视机身正面采用四面无边全面屏设计，无缝一体成型的中框工艺，屏占比高达98.8%。同时无背光模组的设计，最薄处仅4.6mm。

该电视底座采用了“梦幻浮光”玻璃底座+呼吸灯设计，丝印工艺印刷的渐变黑色纹理，犹如深邃的星空。

该电视采用65英寸4K OLED屏幕，分辨率3840x2160，178°可视角度，DCI-P3 98.5%广色域覆盖范围，结合120Hz 刷新率和1ms超低响应时间。

该电视拥有829万像素，全像素独立控光，每个像素都可以单独控制关闭和打开，可无限接近0nit的绝对黑场。

该电视配备AI大师引擎，深度定制的独立APU神经网络计算单元，可智能分析、识别、调优画面、AI动态场景识别，五大场景逐帧同步调校；22项画质算法，色彩、清晰度、对比度，全方位提升影像表现力。

该电视配备MTK 9650高端电视芯片，采用22nm制程，四核A73 CPU 架构+Mali G52 MC1 GPU架构+1T算力 APU，配备有3GB+32GB内存。

该电视配备3D全景声音响系统，拥有9单元扬声器组，65W超大功率的硬件配置，通过了杜比全景声2.1.2认证，兼容所有杜比格式(包含5.1、7.1)片源。同时配备了AI Master音质引擎为整体音箱提供AI算法加持，号称达到声音从四面八方涌来的感受。

该电视是大屏智能场景中枢，可与所有接入小米AIoT生态的智能设备实现联动，内置小爱同学3.0，支持远场语音交互，搭载MIUI for TV智能电视系统。【7479081】

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