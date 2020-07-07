中关村在线消息：北京时间7月7日消息，此前一加在印度正式公开，他们推出了U系列和Y系列安卓电视。今天，一加官方推特表示，由于市场反应强烈，这些一加电视新品在开售后1分钟就售罄，一加也正在考虑安排下一轮销售。



一加电视新机印度正式开售 一秒钟立即售罄

这两款一加新系列电视均采用 Android TV 9.0 系统，并添加了诸如 Data Saver Plus限制网络带宽、Kids Mode允许家长监控和管理孩子观看内容、OnePlus Connect一台电视能同时连接五台设备，并允许遥控等功能。

一加推出的最新 55英寸 U1 电视采用超薄铝合金机身，屏占比达到95%，几乎是无边框显示。它配备了4K UHD3840 x 2160分辨率，增强了93%的DCI-P3色域，它还搭载了杜比视界Dolby Vision电影技术，号称可以提供卓越的视觉细节，改变电视观看体验。

音响方面，有一个30W的扬声器配置，两个全频扬声器和两个高音扬声器采用Down-firing座地反射式设计，支持 Dolby Atmos，号称可以提供卓越的视觉细节，改变电视观看体验。

Y系列共有 43 英寸全高清1920×1080和32英寸高清1366×768两个版本，虽然这些也覆盖了93%的DCI-P3色域，但这里并不支持杜比视界。

两款电视的屏占比都在90%左右，音频方面，有两个全频扬声器，总输出功率为20W，支持杜比音效。

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