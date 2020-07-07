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    五款OPPO Find X2 Pro限量版专利图曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，据国家知识产权局CNIPA近日公示的外观设计专利[PDF]，OPPO 将会和兰博基尼合作推出 Find X2 Pro 限量版，而该系列机型最大的亮点就是采用了屏下前置摄像头商用方案。

    五款OPPO Find X2 Pro限量版专利曝光：

    五款OPPO Find X2 Pro限量版专利曝光：

    五款OPPO Find X2 Pro限量版专利曝光：

    五款OPPO Find X2 Pro限量版专利曝光：

    五款OPPO Find X2 Pro限量版专利曝光：
    五款OPPO Find X2 Pro限量版专利图曝光

    根据最新外观设计专利显示，OPPO 有望和兰博基尼推出限量版，而该机最大的亮点就是采用屏下前置摄像头，该专利于2019年11月20日提交申请，在今日授权公告。

    在专利描述中提供了五种不同的颜色，其中左后方的颜色都是黑色的，右侧分别为浅灰色、黄色、深蓝色、浅蓝色或橙色。

    五种颜色版本都有细微的差别，如深蓝色机型的摄像系统周围有一个金色的边框，闪光灯也被放置在摄像头的左侧，而不是在其下方。

    五种颜色都有意大利国旗图案，要么在背面，要么在电源按钮上，这个设计可能是与意大利合作伙伴合作完成的，因此猜测是和兰博基尼一同完成，之前在发布 Find X2 Pro 的时候，OPPO 也发布了兰博基尼限定版。【7478577】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：五款OPPO Find X2 Pro限量版专利图曝光http://news.zol.com.cn/747/7478577.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/747/7478577.html report 810 中关村在线消息：近日据悉，据国家知识产权局CNIPA近日公示的外观设计专利[PDF]，OPPO 将会和兰博基尼合作推出 Find X2 Pro 限量版，而该系列机型最大的亮点就是采用了屏下前置摄像头商用方案。五款OPPO Find X2 Pro限量版专利图曝光根据最新外观设计专利显示，OPPO 有望...
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