中关村在线消息：近日据悉，据国家知识产权局CNIPA近日公示的外观设计专利[PDF]，OPPO 将会和兰博基尼合作推出 Find X2 Pro 限量版，而该系列机型最大的亮点就是采用了屏下前置摄像头商用方案。



















五款OPPO Find X2 Pro限量版专利图曝光

根据最新外观设计专利显示，OPPO 有望和兰博基尼推出限量版，而该机最大的亮点就是采用屏下前置摄像头，该专利于2019年11月20日提交申请，在今日授权公告。



在专利描述中提供了五种不同的颜色，其中左后方的颜色都是黑色的，右侧分别为浅灰色、黄色、深蓝色、浅蓝色或橙色。

五种颜色版本都有细微的差别，如深蓝色机型的摄像系统周围有一个金色的边框，闪光灯也被放置在摄像头的左侧，而不是在其下方。

五种颜色都有意大利国旗图案，要么在背面，要么在电源按钮上，这个设计可能是与意大利合作伙伴合作完成的，因此猜测是和兰博基尼一同完成，之前在发布 Find X2 Pro 的时候，OPPO 也发布了兰博基尼限定版。【7478577】

（文中图片来自互联网）

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