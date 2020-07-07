苹果计划从macOS ARM64中移除对AMD GPU的支持

中关村在线消息：近日据悉，从推特上的爆料来看，苹果可能从 macOS ARM64 中移除对 AMD GPU 的支持，这将暗示该公司或有意自研 GPU 。



据传苹果将从macOS ARM64中移除对AMD GPU的支持

Twitter 网友 Longhorn（@never_released）分享了一张图片，即未来的 ARM Mac 将使用“Apple GPU”。

其实自 A11 Bionic 开始，苹果已经在移动 GPU 领域实现了三次迭代 —— 在 Imagination Technologies 的 PowerVR 解决方案基础上，实施了自定义的 GPU 微体系架构。

早前的一项基准测试结果表明，A12Z Bionic 的八核 GPU 已能够向 AMD 锐龙 5 4500U 和英特尔酷睿 i7-1065G7 核显发起挑战，主要凭借 OpenCL 项目的微弱优势。

不过较低的分数，或源于 Rosetta 2 这个翻译层无法有效调动 A12Z Bionic 芯片的性能，这套平台方案Mac mini主要面向需要测试其应用软件的开发者，未来消费者并不会受制于此。

预计今年晚些时候，我们将迎来首款面向普通用户的 ARM Mac ，它或许会采用定制的 12 核 SoC 8 个高性能 + 4 个高效率内核，甚至比即将面世的 iPhone 12 上所采用的 A14 Bionic 中的 GPU 更加强大。【7478575】

（文中图片来自互联网）

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