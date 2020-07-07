公共电话亭变形三金刚 中国用户还能再借一命

公用电话亭已成为大众骨灰级的记忆，5G时代他是废掉还能成为变形为基站、公用WiFi、充电亭吗？中国人还能将这“时代的眼泪”在利用吗？我看这个可以有。





电话亭名存实亡

今年6月10日的时候，沈阳联通曾发布公告表示，他们将于2020年6月30日24时起全面停止所有公用电话类服务。为不影响客户继续使用，沈阳联通公司提供相关转退网政策，请公用电话客户本人持机主有效证件到沈阳联通营业厅办理公用电话转退网业务，逾期未办理号码将统一进行拆机回收处理 。





随后，中国联通方面对此事进行回应，表示公用电话停止服务明显是假消息，各地对公用电话是自行运营的模式，绝不可能一刀切叫停。然而对普通用户而言，公用电话已经进入了名存实亡的阶段。

它是上世纪的脚注

上世纪九十年代打开国门之后，中国就从海外引进了公用电话这种形式。起初，公用电话主要分为两种形式，分别为有人值守式和自动收费式。相比自动收费式，有人值守式在中国更流行。引进初期，自动收费式公用电话只是投币式。技术进步之后，IC卡公用电话成为了市场的主流。

相比海外，中国的公用电话历史并不算长，但整个公用电话的历史也可以看作是改革开放的历史。这段历史中，人们的目光从公用电话逐渐转移到移动电话。最终移动电话普及至大部分人手中，成为二十一世纪上个十年的重要注脚。

如何变现是难题

根据今年2月工信部公布的数据显示，截止至2019年11月，中国移动电话用户数增加至15.59亿户，这一数字已经超越了中国的总人口。与之相对应的是，公用电话注册企业正在逐年萎缩。根据企查查数据，中国目前仍有在业存续的公用电话相关企业超过3.14万家。这些企业无独有偶都面临着转型的问题。

自智能手机出现开始，公用电话就已经开始考虑转型的问题。早在2011年的时候，上海就投入了使用了500个“Wi-Fi电话亭”，希望电话亭能够化身户外Wi-Fi来支持智能手机的网络。然而，这些“Wi-Fi电话亭”无一例外维继艰难。





尽管整个“Wi-Fi电话亭”看上去方便了人们的生活但一方面Wi-Fi热点的漏洞极易被不法分子利用，另外收费标准也让许多用户难以接受。其后，手机流量相关费用的降低，直接导致了这些“Wi-Fi电话亭”陷入更加尴尬的局面。

不难看出，当下公用电话主要的一个门槛还是变现。当运营方无法在公用电话身上获得利润，无论是广告还是相关服务费用，那么直接带来的连锁反应就是电话亭无法正常维护，整个企业也无法正常运营。

变形5G基站是出路

公用电话这个“历史的眼泪”是否能在这个时代获得新生，是在今天我们依旧可以探讨的一个话题。前文说过，电话亭最重要的一个问题就是如何变现。如果电话亭成为一个城市的必需品，那么变现问题就不复存在。显然，5G基站可能成为这种思路下的一条出路。





众所周知，5G基站与4G基站最大的不同就是数量需求不同。5G基站的宣称覆盖半径为250米～300米。因此，在一个城市中如果想要部署5G网络，需要建设异常密集的5G基站·，尤其是人群分布密集的写字楼、居住区、商业区等区域。5G基站的运营与维护基本由三大运营商完成，因此广告招商与后续维护都有一个基本的保障。

这些密集的5G基站可以改装成为新式电话亭，公用电话亭的地下光缆可以采用已经针对5G基站铺设的，这样可以再次省下一笔基建费用。这些5G电话亭一方面提供打电话的基本功能，另一方面满足当下用户诸如充电和寻路等需求，势必可以让公用电话重新成为各个城市一道亮丽的风景线。

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