中关村在线消息：北京时间7月7日消息，今天李国庆再次发布了一份声明。声明中李国庆表示，四年前他与俞渝在公司经营上出现了比较大的分歧。为了维系家庭关系稳定、和谐等因素，双方约定俞渝管理当当3年，3年后俞渝需要把当当公司的管理权交还给李国庆。



李国庆微博发布长文 曾与俞渝约定管理当当3年

不过在四年之后，俞渝目前仍然没有交还公司管理权之意，因此出现了后续的纠纷。李国庆认为当当现在管理层纠纷对于看客来说只不过当成八卦在看，可对于我及众多小股东来说，这是一场自救运动，既是挽救我自己的权益，挽救小股东的权益，更是挽救当当，挽救未来，同时也是挽救俞渝，如果业务衰败，公司价值缩水，霸占再多股权也如同废纸。

李国庆希望提请董事会，批准其辞去当当 CEO 职务，选举原当当高级副总姚丹骞出任 CEO，自己将仅保留当当董事长一职。

以下为李国庆微博声明全文：

来自李国庆的一封信：

各位小股东、同事、行业同仁：

大家好！十分感谢当当公司各位小股东、广大员工的信任、支持与付出。作为当当公司的创始股东，在公司成立后长达 20 余年的时间里，我一直实际负责公司的经营管理，带领当当公司以及团队不断发展壮大。

到目前为止，我和俞渝仍然共同持有公司 90% 以上股权，由谁来担任当当公司的 CEO、董事长，负责领导当当公司，这原是家事。4 年前，由于俞渝与我之间对公司的经营管理存在很大分歧，出于维系家庭关系稳定、和谐等因素，我主动做出退让，双方约定：由俞渝管理当当公司 3 年，3 年之后，俞渝需要把当当公司的管理权交还给我。如今 4 年已过，俞渝依旧没有交还公司管理权之意。

俞渝与我之间的离婚案件正在审理过程中，尽管我是当当公司的唯一创始人，带领当当公司长达 20 余年，但俞渝一再使用侮辱、诽谤、拖延等手段，意图在财产分割时获得不当优势。我相信法律的公正性，股权作为夫妻共有财产，夫妻双方各自分得一半实属天经地义。

在我与俞渝产生分歧之时，当当公司的小股东出于信任和认可全力支持我，便使我获得了当当超过半数股份股东的支持，同时我也依法被选举为公司的董事长、CEO。在此，我再次谢谢当当股东的信任。我有责任、有决心带领当当的股东、管理层以及全体员工重整旗鼓、再创辉煌。

争产不是我的初衷，而是出于对当当过去几年痛失战略机遇深感痛心。在被迫离开当当的几年时光里，我看着当当一而再、再而三地错失战机、背离当当初心越行越远，感到无比痛心、无法容忍。5 年前我布局的：出版，电子书，网络文学，影业 ip，实体店，文化地产，时尚自有品牌百货等，这每一个领域本来都有机会增长出一个新的当当网，本该获得老当当纸书同等的利润。更让我忧愤的是，我一再督促但缺乏流量支持的知识付费业务，缺少布局，毫无起色，以及已经初具规模的平台百货乏善可陈，日渐沉沦。

6 年前我力行的卓越用户体验不进则退！

再这样不思进取自甘堕落，再这样玩弄权术争权夺利，再这样刻薄对待股东，员工，伙伴和用户，何谈公司价值？哪来当当的明天？我个人二十年的心血付之东流固不足惜，可数十位小股东身家性命与当当捆绑在一起，他们的权益如何保障？

关于李俞之争，吃瓜群众只不过当成八卦在看，可对于我及众多小股东来说，这是一场自救运动，既是挽救我自己的权益，挽救小股东的权益，更是挽救当当，挽救未来，同时也是挽救俞渝，如果业务衰败，公司价值缩水，霸占再多股权也如同废纸。

在确保纸书市场份额的基础上，必须推动当当实现业务升级和转型。二十年吃同一碗饭，在互联网时代已属奇迹，但是优秀的领导者必须有清醒的判断：这碗饭还能吃多久？我的战略构想用一句话就可以概括：吃着碗里的，看着锅里的。这个锅就是要重构当当，使之成为中文世界最大的数字内容聚合分发平台。当当有这个潜能，我还有这个雄心，时候已经不早了，但现在仍然不晚。抓住内容产业全面升级的历史契机，发挥当当固有的用户和产业资源优势，拿出第二次创业的勇气和洞察，奋发踔厉，其命维新，实现凤凰涅槃，自我蜕变、超越和突破。

6 亿利润，百亿市值的当当从来不是当当人的目标，我们目标是 20 亿利润，百亿美金市值的当当！

与其说这四年我脱离当当，不如说是在思考老当当，探索新当当，为当当寻找和发现新的出路和突破口，设计和规划当当的蓝图和价值点。时不我待，当仁不让！老骥伏枥，使命必达！

尽管我对文化布局洞若观火，尽管我对当当豪情万丈，但我也深知我在带团队方面不足：我惯性的领导方式可能会在一定程度上抑制团队成员自主性、积极性、创造性。我自认在经历再次创业后已痛改前非。在早晚读书的管理中，我尝试充分发挥员工潜能和积极性，启用集体决策并颇有收效，带来了非凡业绩。但毕竟老狗走新道磕磕绊绊，拟提请董事会，批准我辞去当当 CEO 职务，为此我提请董事会，选举原当当高级副总姚丹骞出任 CEO，我将仅保留当当董事长一职。

作为董事长，我希望在战略布局、核心高管选拔、投融资等方面发挥更大的作用，搭建高效的公司治理结构，最大程度减少对职业经理人团队的经营决策干扰。

和俞渝分居近 2 年半的时间里，我认为自己在处理与俞渝的大股东分歧、当当公司治理僵局等重要问题的思考上，已经茅塞顿开。当当的经营必须抛弃夫妻店治理思维，摒弃私人情感的干扰，必须转向一切为用户服务，必须为所有员工和股东利益着想！当当不仅是大股东的，也是小股东的，是为当当奉献青春的所有员工的，也是全行业陪伴我们发展壮大的同行同仁的，更是全社会认可当当的读者的。

现在我恳请大家，拿出智慧和勇气，携起手来解决当当的治理困境，使当当焕发出新的生机。也请大家支持我的提议，并欢迎大家推荐有洞察、有能力、有担当、敢拼搏的有志同仁，一起推动当当自我变革，脱胎换骨！

老员工特别是管理层，是公司的核心财富。我们共同打拼了二十年，荣辱与共，甘苦备尝。在当当即将踏上新征程，翻开新篇章之际，我愿张开双臂，与每一位老当当人热烈拥抱，感恩你们为当当付出的青春和汗水。我也想与诸位相约：而今迈步从头越，期待你我携手并肩，一起走过下一个二十年！

请大家支持我和丹骞工作，一起推动当当再创辉煌！

当当董事长李国庆

二〇二〇年六月三十

（本文图片来自互联网）

（7478536）





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：李国庆微博发布长文 曾与俞渝约定管理当当3年http://news.zol.com.cn/747/7478536.html