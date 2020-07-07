中关村在线消息：据悉，在近日微软又有一项新专利被公示，解决了当前可穿戴设备血压测量的一个难点。







微软可穿戴新专利曝光：将会更精准测量佩戴者血压

该专利名为《可穿戴式脉压波发送设备》，和 Band 所使用的解决方案有所不同，更像是一个贴片，上面有一排压力传感器，横卧在特定区域大概是动脉附近。



该专利的亮点在于，该设备会寻找并提醒用户将其放置在哪里才是最准确的读数。理想情况下，微软的动脉监测系统将减少假阳性读数，并每天以最准确的读数告知用户。

微软确实为其新专利留下了足够的显示空间，在必要时可作为智能手表使用。

腕带以所谓的 "智能手表 "的形式出现，并具备所有随之而来的计算、显示和通信功能，考虑到智能手表的用户界面功能，可穿戴传感实施例可以通过常规手段配置，向佩戴者显示信息。

可以向用户显示腕带实现的操作指令，以及计算出的心血管指标。

微软专利的目的是沿着动脉定期测量脉搏压力，以帮助高血压或高血压患者，跟踪他们的血压水平。虽然微软 Band 在 2014 年首次推出，但直到 2015 年该公司推出 Band 2 时，才真正迈出了健身第一的步伐。

微软 Band 2 包含了早期行业迭代的光学心率监测、电击式皮肤反应传感器、皮肤温度传感器、电容式传感器以及改进的睡眠追踪软件等功能。【7478431】

（文中图片来自互联网）

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