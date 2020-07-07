中关村在线消息：近日据韩媒消息称，三星已决定不在发布日同步发售 Galaxy Note 20 系列，而是会推迟到8月21日上市，报道中并未提及 Fold 2 和其他机型的发售日期。



新消息称Galaxy Note 20将不会同步上市

据韩媒报道称，Galaxy Note 20 系列在韩国本土的发售时间为8月21日，并未提及全球其他市场的发售时间。

按照以往的发布节奏，三星通常会在韩国本土上市发售之后，再在美国、中国等重要国际市场上发售，这预示着国行 Note 20 的发售时间还在往后延。

Galaxy Note 20目前的曝料很多，但都没有得到完全确认，如最顶级的Note 20 Ultra，据信将配备骁龙865/Exynos 992处理器、1亿像素主摄+1200万超广角+1300万潜望式长焦后置三摄组合、6.9英寸3040×1440 120Hz LTPO中央挖孔屏、最高16GB内存、4500mAh电池和45W快充。

从效果图来看，Note 20或许会将材质从塑料换为金属质地，背部采用AG工艺，SPen触控笔的设计细节也做了调整，材质从塑料换为金属质地。【7478421】

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