    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文

    新消息称Galaxy Note 20将不会同步上市

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据韩媒消息称，三星已决定不在发布日同步发售 Galaxy Note 20 系列，而是会推迟到8月21日上市，报道中并未提及 Fold 2 和其他机型的发售日期。

    新消息称Galaxy Note 20将不会同步上市
    新消息称Galaxy Note 20将不会同步上市 

    据韩媒报道称，Galaxy Note 20 系列在韩国本土的发售时间为8月21日，并未提及全球其他市场的发售时间。

    按照以往的发布节奏，三星通常会在韩国本土上市发售之后，再在美国、中国等重要国际市场上发售，这预示着国行 Note 20 的发售时间还在往后延。

    Galaxy Note 20目前的曝料很多，但都没有得到完全确认，如最顶级的Note 20 Ultra，据信将配备骁龙865/Exynos 992处理器、1亿像素主摄+1200万超广角+1300万潜望式长焦后置三摄组合、6.9英寸3040×1440 120Hz LTPO中央挖孔屏、最高16GB内存、4500mAh电池和45W快充。

    从效果图来看，Note 20或许会将材质从塑料换为金属质地，背部采用AG工艺，SPen触控笔的设计细节也做了调整，材质从塑料换为金属质地。【7478421】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：新消息称Galaxy Note 20将不会同步上市 http://news.zol.com.cn/747/7478421.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/747/7478421.html report 826 中关村在线消息：近日据韩媒消息称，三星已决定不在发布日同步发售 Galaxy Note 20 系列，而是会推迟到8月21日上市，报道中并未提及 Fold 2 和其他机型的发售日期。新消息称Galaxy Note 20将不会同步上市 据韩媒报道称，Galaxy Note 20 系列在韩国本土的发售时间为...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品