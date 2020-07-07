中关村在线消息：近日据悉，Pigtou根据已经泄露的 CAD 草图， 在 YouTube 上分享了传说中的谷歌 Pixel 5 智能机的 3D 渲染图。







谷歌Pixel 5渲染图泄露 与Pixel 4系设计风格相似

可以看出Pixel 5延续了 Pixel 4 和 Pixel 4a 系列的一些既有元素，同时在细节上迎来了一些修改。比如机身正面看起来与 Pixel 4a 相似，但背部的变化要更大一些。



Pixel 5的长宽高约为 144.6×70.4×8 mm算上后摄模组的凸起则是 9.5 mm，与苹果 iPhone XS 相当。

Pixel 5机身底部可见双扬声器开孔和 USB Type-C 端口，有望带来不错的音频体验，但没看到 3.5mm 耳机插孔，这预示着谷歌并未计划在自家旗舰产品上重新启用该接口。

据说 Pixel 5 会采用 5.78 英寸 @ QHD+ 分辨率的 OLED 屏，在处理器方面它可能采用高通骁龙 765G 芯片组。

Pixel 5屏幕左上角可见一颗类似 Pixel 4a 的打孔前摄，后置双摄 + 闪光灯的布局亦与 Pixel 4 和 Pixel 4 XL 相仿，可证实 Pixel 5 不会附带 Pixel 4 的运动感知Motion Sense功能。

早先有份泄露的设计报告曾指出，Pixel 5 仍有望升级到后置三摄，至于谷歌最终将如何选择，仍有待时间来检验。【7478405】

（文中图片来自互联网）

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