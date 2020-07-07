中关村在线消息：据悉，Windows 10 May 2020（20H1/Version 2004）功能更新中，微软引入了 Windows Display Driver Model (WDDM 2.7)改进，为 GPU 添加了硬件加速调度（HAGS）功能。



微软硬件加速GPU调度更多信息 中低端CPU效果更好

在近期更新的官方支持文档中，微软公布了有关该功能的更多细节。

硬件加速 GPU 调度是 WDDM 2.7 的主要功能，它允许集成/独立显卡直接管理自己的显存，从而让你获得更好的性能，降低延迟，提高平均或最低帧率，改善视频播放效果。

有了硬件加速GPU调度，Windows 10现在可以将内存管理控制权交给基于GPU的专用调度处理器，理论上应该可以解放一下CPU，减少输入滞后。

这项功能在高端 CPU 上表现并不明显，因为它们能够完全胜任 GPU 帧处理。微软表示：“用户输入在‘N+1帧’期间被CPU接收，但直到下一帧才被 GPU 渲染”。

在低端和中端 CPU 上进行游戏时，硬件加速 GPU 调度才会被证明是有用的。根据微软的说法，硬件加速GPU调度还应该减少GPU调度的开销，并使图形子系统的一个基本支柱现代化，为 "未来的事情做好准备"。

就目前而言，用户在启用该功能后可能不会发现任何明显的改进。

启用方式如下：

下载 Windows 10 May 2020（20H1/Version 2004）功能更新或者 Build 19041 及更高版本，在 Windows Search 中搜索“Winver”，确认版本

下载 Nvidia GeForce 451.48 或 Adrenalin 2020 版 20.5.1 Beta 驱动程序。特尔正计划在不久的将来更新他们的WDDM 2.7驱动程序，支持硬件加速GPU。

升级到Windows 10 2004版和兼容的驱动程序后，前往 "系统">"显示">"图形设置 "并启用 "硬件加速GPU调度 "选项，然后重启电脑。

日前，AMD 放出了 20.5.1 Beta GHS 版驱动，其中 GHS 正是代表“Graphics Hardware Scheduling”图形硬件调度。

AMD显卡终于开始真正支持Windows 10 v2004的硬件加速GPU调度功能，可在Windows系统设置的图形设置处开启。

目前AMD显卡仅限最新的RX 5700/5600系列高端卡，即便是RX 5500系列还未加入，更别说更老的RX Vega、RX 500/400系列了。

英特尔表示：“WDDM 2.7引入了一项名为硬件加速GPU调度的新功能。目前最新的英特尔DCH驱动程序并不支持这一功能，[但]英特尔希望在未来的驱动程序版本中加入对这一功能的支持。”【7478303】

（文中图片来自互联网）

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