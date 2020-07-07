早报：Xbox游戏发布会来了 微博也要私有化

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

索尼PS5发布会无疑是成功的，现在微软新一代Xbox也来了。

微软Xbox游戏发布会确定7月24日举行





在历经多个传言之后，微软Xbox游戏发布会终于定档，确定将于北京时间7月24日凌晨0点举行。届时，微软将带来登陆Xbox Series X的游戏展示。



值得一提的是，知名游戏主持人、TGA创始人Geoff还将在发布会开始前主持一场展前秀，持续1个小时，看来这期间也会有不少新料，值得关注。

美股退市蔚然成风，新浪也在准备了。

新浪微博也要私有化？CEO曹国伟提出要约





微博发布消息称，收到初步的非约束性私有化议案，New Wave控股(新浪CEO曹国伟持有的控股公司)提议以每股41美元的价格私有化本公司，公司已组成特别委员会以评估和考虑该提案。

有分析称，新浪微博从美股退市后将赴港股上市。受此影响，微博股价迎来一波大涨。

下面来看两条手机新闻。

传一加AR智能手机发布会7月21日举行





有外媒报道称，一加将于7月21日在海外举行全球首场AR智能手机发布会，会上将发布一加面向中端市场的新机一加Nord。

根据已有信息，一加Nord将搭载骁龙765G处理器，采用6.56英寸超级AMOLED显示屏，支持90Hz刷新率。该机或将只在欧洲和印度市场推出。

三星下代折叠屏手机可能不叫Galaxy Fold 2





三星首款折叠屏手机Galaxy Fold获得了广泛的关注，不过接下来该机的继任者可能并不叫Galaxy Fold 2。有媒体透露，他们从可靠渠道获悉，新一代三星折叠屏手机将命名为Galaxy Z Fold 2。

事实上，三星早在今年2月就曾表示过，将以Galaxy Z作为其折叠设备的品牌名。认为其形象地表达了折叠的概念。

英伟达部分型号显卡可能要涨价了





有媒体透露，英伟达已经内部向AIC品牌显卡厂商发出通知，建议从7月开始对部分显卡型号进行涨价。其中一个理由是近期“挖矿”需求明显抬升，导致热门中端主流型号的市场需求非常旺盛。此外，在进入第三季度后图灵系列GPU芯片产能将明显降低，也会导致显卡涨价。

最后来看一条5G方面的新闻。

华为稳居5G电信设备市场份额排名第一





市场调研机构Dell'Oro近日公布了2020年一季度5G电信设备市场份额排名，其中华为以35.7%的市场份额位居第一，排在第二的是爱立信，市场占比24.6%，第三至第五位分别为诺基亚（15.8%）、中兴（13.2%）和三星（9.3%）。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7478245）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：Xbox游戏发布会来了 微博也要私有化http://news.zol.com.cn/747/7478245.html