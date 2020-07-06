邻村二嘎问我5G手机能不能买 我反问了他三个问题

当下时光跨越2020年度的中轴线，5G手机已然下探至1500元价位，对于身处科技前沿的数码玩家而言，5G手机能不能买显然已是老生常谈的话题。但是对于像邻村二嘎这样长期生活在农村的小镇青年而言，这个问题却又值得我们重新思考和审视一番。



邻村二嘎问我5G手机能不能买

既然5G手机已经如此便宜，那么现在到底能不能买呢？相信您和我的童年好友二嘎一样心存疑虑。思考良久我没有直接回答，反问了他以下3个问题。

01 村里有“鸡站”了吗？

“鸡站？哎呀，这个倒是没听说。不过去年养猪的倒是不少，村里倒是有个配猪站，你问这个干啥？”二嘎在微信发来的这一段语音笑得我前仰后合。既然二嘎不能给我们带来任何有用的线索，不妨通过互联网来采集农村5G基站建设的进展情况。

纵观全球5G网络建设方向，前期主要以NAS非独立组网进行过渡。NAS模式的5G网络基于4G核心网+5G基站构成，因此有4G网络覆盖的地方，不久的将来就能很轻易升级到5G网络。尽管这样的5G网络不如SA独立组网纯粹，但好歹也是5G。

据工信部此前印发的《2018年度电信普遍服务试点申报指南》要求，到2020年实现全国行政村4G覆盖率超过98%，这一目标业已达成。此外，工信部预计2020年底全国 5G 基站数将超 60 万个，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖。

除国家部委给出的权威数据及预测之外，我们追踪到如云南等相对偏远地区已经实现了首个乡镇级的5G基站覆盖，贴吧论坛也有不少网友反映已有运营商进驻5G基站选址。由此可见，我国5G网络的发展速度远远超乎我们的想象，即使农村也不例外。

当然，农村因地理环境和人口密度因素，注定5G体验不如大城市。但至少在不久的将来购买一台5G手机，不必担心完全不能用的尴尬局面。

02 你换5G手机干啥用？

“当然是直播啊！不跟你吹，我现在也是有几万粉丝的网红呢。咱村里的土特产都是靠我直播带货，就是这手机不给力，所以才想着换5G呢。”二嘎在微信道出其中原委，我才知道他换5G手机的真实目的，也刷新了我对农村手机应用环境的认知。

过去二嘎总问我有没有淘汰下来的手机，这些手机放在农村很受欢迎。那个时候县城里卖的手机不仅比大城市要贵，而且大多都是一些闻所未闻的杂牌。从杂牌手机到最前沿的5G手机，二嘎对于手机消费观念和消费需求的变迁，令我由衷感叹。

尤其是短视频和直播平台的兴起，给农村带来了更多元的舞台，让我们看到当代农村的发展，以及现代农村人的才艺、幽默，和生活方式。当奥利给大叔穿上笔挺的中山装，站上了庄严的演讲台，我们绝对不能再用老眼光去看待信息时代的新农村。

无论是功成名就奥利给大叔，还是像二嘎这样依靠直播带令我刮目相看的小镇青年，这些表象的背后，无不预示着一个属于创作者的时代已经到来。越来越多的人将从单纯的内容消费者变成内容创作者，人们对于手机性能和5G网络的需求亦将更为迫切。

过去，手机带来更便捷的沟通。现在，手机让我们把快乐分享出去。将来， 5G、AI、云等高科技的加持下，手机将成为更多人的创作工具乃至生产力工具。

03 你准备花多少钱？

“我看一些5G手机都打到1500多元价位了，这么便宜了到底能不能买啊？想要买个差不多的5G手机，多少钱的比较合适呢？”二嘎没有直接回答我的问题，反而一连串的又问了我两个问题。而这两个问题，相信对于多数消费者而言都是最为关切的。

便宜的5G手机能不能买？我觉得这显然是自相矛盾的伪命题。如果仅仅是打电话发微信轻度需求，更便宜的4G千元机足矣，何须苦恼是否5G。而便宜的手机又存在明显的性能短板，显然无法承载未来5G时代的应用需求，所谓5G又有何用呢？

所以，“5G手机已经很便宜了”，这其实只是厂商宣传攻势下的错觉。若想承载5G网络井喷式的数据交互和处理能力，并且抹平以此带来更高功耗的副作用，仍需更为先进制程的旗舰级芯片。今时今日要想获得较好的5G体验，用户所需成本仍旧高昂。

除昂贵购机成本之外，5G套餐资费仍难言便宜。此前不久三大运营商相继下调5G套餐资费，但并未引起广泛关注，由此可见降价后的5G套餐资费仍难打动用户。根据过往经验和自身感受来看，唯有5G降至4G相同甚至更低水平，才具吸引力。

结束语

二嘎是我发小，小时候一起光屁股蹚河沟的交情。当初我到城里上学工作，他在家务农也做点小生意。他羡慕我见过世面，而我羡慕他的简单生活，我们拥有截然不同且相互羡慕的人生。正因为我们交情莫逆彼此信任，因此我必须要给二嘎一个负责任的答案。

综合当前5G网络建设情况、5G手机性能指标，以及5G套餐资费的价格趋势，我们不难得出一个结论：5G虽然正以远远超乎我们想象的速度赶来，但今时今日仍属于较为超前的应用范畴。最终，我给了二嘎一个“再等等”的诚恳建议。

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