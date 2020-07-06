vivo Y70s详细规格和售价曝光 刷新率为 60Hz

中关村在线消息：近日据悉， vivo Y70的规格表已发布在微博上，据微博用户@Really阿森君爆料，vivo Y70 将配备 JDI 提供的 2400 x 1080 分辨率的 LCD 屏幕，刷新率为 60Hz，目前没有屏幕尺寸信息。







vivo Y70s详细规格和售价曝光

这款手机将搭载 Exynos 880 芯片，并配备 6GB 或 8GB RAM 和 128GB 存储空间。



vivo Y70 将配备 4800 万像素的 Samsung GM1 主摄，800 万超广角相机和 200 万像素深度传感器。

这与 Y70s 的相机配置相同，但 vivo 为 Y70 提供了不同的自拍相机-OV8856 的 800 万传感器。

vivo Y70 将配备 4500mAh 电池，并通过 USB-C 端口支持 18W 快速充电。

与具有立体声扬声器的 vivo Y70s 不同，据规格表显示vivo Y70 仅有一个扬声器。

规格表还透露了手机的价格， 6GB RAM + 128GB 版本的价格为 1798 元，而 8GB RAM + 128GB 版本的价格为 1998 元。

目前尚无手机发布日期的消息，但预计它将在本月推出。【7477538】

（文中图片来自互联网）

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