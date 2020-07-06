中关村在线消息：近日据外媒消息，Windows 10 Build 20161已经在Windows Insider项目的开发频道发布提供给测试人员，该预览版本包括行的开始菜单外观以及在某些配置下对通知行为和任务栏进行的一些调整。















Windows10新开始菜单更多设计细节曝光

微软表示，重新设计的开始菜单不会立马出现在每个Windows内部人员身上，但他们正在逐步向测试者推广。



据了解，开始菜单的新设计并没有太大的变化，但微软对它展开的更多工作正在进行中。

从外媒Windowslatest获取的信息了解到，微软想让Windows 10的界面看起来更干净、更统一。

微软还在内部测试其他UI变化以使该操作系统跟面向双屏和屏幕硬件的新操作系统Windows 10X保持一致。

微软没有计划对这款操作系统进行彻底的设计改变。在将来，用户将会等来操作中心、任务栏以及文件资源管理器的一些细微变化。

微软对开始菜单正在进行调整以此移除混杂的不同颜色，此举是为了让系统看起来更加统一，Live Tiles虽然仍是操作系统的一部分，但静态tiles现在将会为匹配亮或暗主题的外观提供相同的颜色背景。

该新体验被称为“主题感知tiles”，它会去掉应用图标后的彩色背板，然后使用透明的亮、暗或突出的背板。

截图中比较了开始菜单的默认外观，可以看到微软还删除了最近的应用列表中的图标背景从而让整体外观更简洁。

新的开始菜单将强调Fluent Design语言，这种语言在操作系统的现代领域中随处可见。

当在开始菜单上应用强调色时这些变化是很好的而且会更加明显。

新的开始菜单并没有绑定到任何特定版本的Windows 10，或许它会跟Windows 10 21H1一起发布，因为今年的第二次更新应该是一个小的改进和质量提升。【7477517】

（文中图片来自互联网）

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