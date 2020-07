中关村在线消息:近日据悉,美国知名歌手、有着“侃爷”之称的坎耶·维斯特Kanye West在Twitter发消息称将会参加2020年总统竞选,同时“钢铁侠”马斯克发推表示全面支持。



跨界大合作:马斯克宣称全力支持“侃爷”竞选美国总统

马斯克在推特上回应称:“我会全力支持你。”

维斯特先是在网上公布新单曲《在血液中洗刷我们》Wash Us in the Blood片断,然后又说马上就会推出新专辑《God’s Country》。

没过几天,维斯特似乎与马斯克会过面,照片公布在网上。又过了几天,维斯特宣称要参加竞选。

美国《国会山》报道指出,目前还不清楚 " 侃爷 " 是否真的计划参加 2020 年总统竞选,也不清楚是否已经提交了任何竞选申请的官方文件。

彭博社消息称,据掌握的联邦选举委员会数据,目前 " 侃爷 " 似乎还没有向联邦选举委员会提交竞选表格。

报道还指出,如果 " 侃爷 " 是认真的,他将面对竞选过程中一长串几乎不可逾越的障碍,包括在选举年的 7 月从零开始竞选。

他还需要拥有在 50 个州和哥伦比亚特区投票资格,还需要在没有政党基础设施支持的情况下,从零开始建立一个总统级别的政治组织。

而距离 11 月 3 日美国大选,仅剩 122 天,他已经错过了几个州的申请提交截止日期,这意味着他的名字不会出现在选票上。【7477499】

(文中图片来自互联网)

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:跨界大合作:马斯克宣称全力支持“侃爷”竞选美国总统http://news.zol.com.cn/747/7477499.html