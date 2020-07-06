中关村在线消息：近日据悉，美国知名歌手、有着“侃爷”之称的坎耶·维斯特Kanye West在Twitter发消息称将会参加2020年总统竞选，同时“钢铁侠”马斯克发推表示全面支持。



跨界大合作：马斯克宣称全力支持“侃爷”竞选美国总统

马斯克在推特上回应称：“我会全力支持你。”

维斯特先是在网上公布新单曲《在血液中洗刷我们》Wash Us in the Blood片断，然后又说马上就会推出新专辑《God’s Country》。

没过几天，维斯特似乎与马斯克会过面，照片公布在网上。又过了几天，维斯特宣称要参加竞选。

美国《国会山》报道指出，目前还不清楚 " 侃爷 " 是否真的计划参加 2020 年总统竞选，也不清楚是否已经提交了任何竞选申请的官方文件。

彭博社消息称，据掌握的联邦选举委员会数据，目前 " 侃爷 " 似乎还没有向联邦选举委员会提交竞选表格。

报道还指出，如果 " 侃爷 " 是认真的，他将面对竞选过程中一长串几乎不可逾越的障碍，包括在选举年的 7 月从零开始竞选。

他还需要拥有在 50 个州和哥伦比亚特区投票资格，还需要在没有政党基础设施支持的情况下，从零开始建立一个总统级别的政治组织。

而距离 11 月 3 日美国大选，仅剩 122 天，他已经错过了几个州的申请提交截止日期，这意味着他的名字不会出现在选票上。【7477499】

（文中图片来自互联网）

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