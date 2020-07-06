中关村在线消息：近日据外媒消息，在Geekbench和Google Play Console上发现了小米电视棒Mi TV Stick的身影，这似乎预示着该公司将推出的一款流媒体设备产品。















小米电视棒获得Google Play Console的认证

在近期，人们已经听到不少关于在这款产品的传闻，并且最近全球速卖通还发现了一个与之相关的零售部门。



小米目前还没有正式发布这款产品，但从最近Google Play Console和Geekbench上的信息来看，有一件事是肯定的--Mi TV Stick将最高能支持1080p或全高清分辨率的画面。

据9o5Google报道，关于谷歌认证和Geekbench名单的消息是通过AndroidTV Guide @androidtv_rumor发布的。

Mi TV Stick的全高清版本代号为aquaman，型号为AESP0，据Geekbench的数据显示，它被认为会使用Amlogic S805Y SoC，而该SoC最大支持分辨率可达1080p。

这一消息后来得到了来自AndroidTV Guide的一条推文的证实，该推文分享了一张Google Play Console列表的图片，其清楚地显示了SoC的使用情况。

另一个传闻中提到的型号是MiTV-ANSP0，它可能会使用Amlogic S905X3 SoC，这意味着该设备将能支持4K分辨率。

现在，这款产品已被谷歌认证的事实表明其离官方发布的时间不会很远，Mi TV Stick在网上购物平台全球速卖通上的开通也作证了这点。【7477414】

（文中图片来自互联网）

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