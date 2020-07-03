中关村在线消息：北京时间7月3日消息，今天盘中时候，腾讯控股在港股市值超过5万亿港元，这样的股价突破了腾讯的股价记录，同时还在续刷盘中记录高位。目前，腾讯的盘中股价已经达到了525港元。



刷新盘中纪录！腾讯公司市值突破5万亿港元

此前，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生宣布，腾讯响应国家号召，将在未来五年投入5000亿元人民币，用于新基建项目进一步布局。



据悉，腾讯在新基建方面将重点投入云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通信、网络安全、量子计算等方面的技术研究，陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

同时，腾讯还将结合产业技术创新需要，重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设。

腾讯还将充分调动内部顶级科研专家和实验室资源，积极与国内外顶尖高校合作，搭建科研平台，加强产业研究和人才培养，投入重大科技攻关，积极参与制定行业标准。

（本文图片来自互联网）

（7476469）







本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：刷新盘中纪录！腾讯公司市值突破5万亿港元http://news.zol.com.cn/747/7476469.html