中关村在线消息：近日据悉，松下Technics品牌推出了首款Technics真无线耳机，具有主动降噪功能。







松下Technics公布首款降噪真无线耳机

Technics的EAH-AZ70W真无线耳机最初是在一月份的CES上发布的，它采用了10毫米的驱动器、石墨烯涂层振膜和声学控制室设计，旨在提供Technics闻名于世，充满活力而又丰富的声音。



混合式降噪设置将前馈和反馈技术与模拟和数字处理结合起来，承诺在真正的无线空间中达到业界领先的降噪效果。

轻拍并按住外罩，会在主动降噪开启、让环境声音在你聆听时流入的模式和降噪关闭中循环。

这款耳机还采用了专有的蓝牙天线设计，Technics表示将确保音乐源和耳放之间的连接坚如磐石，让连接掉线成为过去。

Beamforming MEMS麦克风的排列，可以达到最佳的降噪和通话清晰度，这款耳机还兼容流行的数字助理。

这款耳机每只耳机重量为7克，配备电池，在开启降噪功能的情况下，可连续播放6.5小时。充电盒在用户需要找到墙上插座之前，总共可提供长达19.5小时的续航时间。

耳机具有防泼水功能，蓝牙5.0技术支持SBC和AAC编解码，通过配套的手机应用可以进一步调整设置。

EAH-AZ70W真无线耳机现已上市，售价249.99美元，比森海塞尔的Momentum真无线2耳塞要便宜，但比索尼的WF-1000XM3单元要贵一些。

Technics母公司松下也发布了一对降噪真无线耳机，售价179.99美元，提供了与Technics基本相同的功能，但造型不同，而且价格要便宜一些。【7476395】

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