    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 家电 > 正文

    Apple TV 6概念图泄露 白色外观设计遥控器带有显示屏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日，网络上流出了Apple TV 6 第三方概念图，图中看出它被制作成了两种新的颜色，以及重新设计的Apple TV遥控器，它有自己的显示屏。

    Apple TV 6概念图泄露 白色外观设计遥控器带有显示屏
    Apple TV 6概念图泄露 白色外观设计遥控器带有显示屏

    苹果遥控器的显示屏采用类似iOS的界面，显示不同的应用图标，这款概念是由iFinder制作并上传的，他之前已经制作了几款概念。

    现款Apple TV出厂时只有单一的黑色涂装，而这个概念则展示了黑色和白色两款，有趣的是苹果遥控器上的巨大变化，虽然底部有物理按键，但苹果遥控器的正面很大一部分都被显示屏占据了。

    2020款采用A12X Bionic处理器的Apple TV 6可能会在9月发布，从外观上看出这个界面似乎受到了iOS的启发，甚至连应用图标的风格都与iPhone、iPad和iPod touch显示屏上看到的相似。

    虽然苹果不太可能提供一个类似于你在这个概念中看到的遥控器，但该公司已经计划为2020年的Apple TV提供一个游戏手柄，这样做最有可能是为了推动其Apple Arcade服务，而这只意味着Apple TV 6将为这项服务提供强大的驱动力。

    在Apple TV 6采用的A12X Bionic据说会比2018年iPad Pro中采用的A12X Bionic性能更好，而这一切都要归功于Apple TV 6采用的新热解决方案。

    据了解，Apple TV 6可能会在该公司9月的主题演讲中亮相，届时苹果还可能发布iPhone 12系列。【7476393】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Apple TV 6概念图泄露 白色外观设计遥控器带有显示屏http://news.zol.com.cn/747/7476393.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/747/7476393.html report 1099 中关村在线消息：近日，网络上流出了Apple TV 6 第三方概念图，图中看出它被制作成了两种新的颜色，以及重新设计的Apple TV遥控器，它有自己的显示屏。Apple TV 6概念图泄露 白色外观设计遥控器带有显示屏苹果遥控器的显示屏采用类似iOS的界面，显示不同的应用图标，这款...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品