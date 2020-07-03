中关村在线消息：近日，网络上流出了Apple TV 6 第三方概念图，图中看出它被制作成了两种新的颜色，以及重新设计的Apple TV遥控器，它有自己的显示屏。



Apple TV 6概念图泄露 白色外观设计遥控器带有显示屏

苹果遥控器的显示屏采用类似iOS的界面，显示不同的应用图标，这款概念是由iFinder制作并上传的，他之前已经制作了几款概念。

现款Apple TV出厂时只有单一的黑色涂装，而这个概念则展示了黑色和白色两款，有趣的是苹果遥控器上的巨大变化，虽然底部有物理按键，但苹果遥控器的正面很大一部分都被显示屏占据了。

2020款采用A12X Bionic处理器的Apple TV 6可能会在9月发布，从外观上看出这个界面似乎受到了iOS的启发，甚至连应用图标的风格都与iPhone、iPad和iPod touch显示屏上看到的相似。

虽然苹果不太可能提供一个类似于你在这个概念中看到的遥控器，但该公司已经计划为2020年的Apple TV提供一个游戏手柄，这样做最有可能是为了推动其Apple Arcade服务，而这只意味着Apple TV 6将为这项服务提供强大的驱动力。

在Apple TV 6采用的A12X Bionic据说会比2018年iPad Pro中采用的A12X Bionic性能更好，而这一切都要归功于Apple TV 6采用的新热解决方案。

据了解，Apple TV 6可能会在该公司9月的主题演讲中亮相，届时苹果还可能发布iPhone 12系列。【7476393】

（文中图片来自互联网）

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