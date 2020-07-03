中关村在线消息：近日据外媒消息，苹果首款Apple Silicon采用5nm工艺打造，12核配置，由8个高性能核心Firestorm和4个能效核心Icestorm组成。











苹果首款自研PC处理器亮相：5nm 12核，性能优秀

有关其性能尚无明确跑分成绩，但仅从基于A12Z+macOS 11的苹果开发机来看，基于Rosetta 2编译运行的它，在Geekbench 5 OpenCL图形性能上就连克AMD锐龙5 4500U和Intel i7-1065G7等竞品，Apple Silicon自然可想而知了。



搭载AMD锐龙5 4500U的是惠普Envy x360变形本，搭载i7-1065G7的是微软Surface Book 3。况且，借助Rosetta 2还存在性能损失，A12Z也不像在iPad Pro上那样“满血全开”。

苹果自研ARM处理器已经多年时间，在笔记本上，空间、功耗限制相较于手机大为改善，库克的团队也许真要借此机会给x86阵营的AMD、Intel做个榜样看看。【7476343】

（文中图片来自互联网）

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