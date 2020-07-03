中关村在线消息：近日据外媒消息，苹果推出了一个旨在允许Apple Card持有人的网页检查他们的余额、查看卡片状态以及通过Apple Card完成在线支付‌。







Apple Card账单网络支付推出新网页

Apple Card持有人将通过他们的Apple ID登录card.apple.com网站。



该网站拥有一个支付版块，其能显示信用卡余额以及下一个预定的支付日期以及信用卡总额限制等。

每月账单则可以通过网站的另一版块查看和下载，用户还可以通过设置添加银行账户、管理定期付款或查看他们的万事达Mastercard网络福利。

网站提供的支持版块则提供了一份Apple Card网络用户指南和一个供消费者获取帮助的电话号码。

虽然这些功能此前都已经在Wallet钱包应用中推出，但拥有网络登录Apple Card工具对于那些倾向于在电脑上而非iPhone管理信用卡的客户来说非常实用。

同时还允许客户在第一次使用Apple Card时没有iPhone或iPad也能使用Apple Card，这是一项重大的变化。

苹果现在还允许新的Apple Card‌申请人在使用Apple Card‌ Monthly Installments购买商品时通过任何一款浏览器直接从Apple.com网站申请。

此前苹果要求用户通过Apple Store或Safari网网页浏览器才行，为了反映最新的新变化，苹果正在向客户发送电子邮件从而让他们知道客户协议的更新。【7476331】

（文中图片来自互联网）

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