中关村在线消息：据悉，一加OnePlus近日在印度市场上再推出了两款全新的智能电视系列，分别为U系列和Y系列。







一加U/Y系列电视在印度发售：32吋售价约合1229.05元

这两款新系列均采用 Android TV 9.0 系统，并添加了诸如 Data Saver Plus限制网络带宽、Kids Mode允许家长监控和管理孩子观看内容、OnePlus Connect一台电视能同时连接五台设备，并允许遥控等功能。



一加推出的最新 55英寸 U1 电视采用超薄铝合金机身，屏占比达到95%，几乎是无边框显示。

它配备了4K UHD3840 x 2160分辨率，增强了93%的DCI-P3色域，它还搭载了杜比视界Dolby Vision电影技术，号称可以提供卓越的视觉细节，改变电视观看体验。

音响方面，有一个30W的扬声器配置，两个全频扬声器和两个高音扬声器采用Down-firing座地反射式设计，支持 Dolby Atmos，号称可以提供卓越的视觉细节，改变电视观看体验。

Y系列共有 43 英寸全高清1920×1080和32英寸高清1366×768两个版本，虽然这些也覆盖了93%的DCI-P3色域，但这里并不支持杜比视界。

两款电视的屏占比都在90%左右，音频方面，有两个全频扬声器，总输出功率为20W，支持杜比音效。

U1的售价为 49999 卢比约合 RMB4727.38 元，而 Y 系列的定价则非常激进，以与小米和Realme等厂商竞争，43 英寸版本的价格为 22999 卢比 约合RMB 2174.55 元，32英寸版本的价格为 12999 元 约合RMB 1229.05 元。【7476315】

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